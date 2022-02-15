Шість пам'яток ЮНЕСКО під загрозою зникнення

15:07 24 вересень Київ, Україна

Кліматичні умови, зокрема, підвищення рівня моря, ставлять під загрозу зникнення шість неоціненних пам'яток неоціненних пам'яток ЮНЕСКО

Про це повідомляє BBC News.

"Від наскельного мистецтва до пірамід уздовж річки Ніл - люди тисячоліттями залишають свій слід в Африці. Але екстремальні погодні умови, підвищення рівня моря та інші проблеми, пов'язані зі зміною клімату, загрожують знищенням неоціненних культурних пам'яток", - йдеться в дослідженні.

Так, через зміну клімату можуть зникнути шість пам'ятників ЮНЕСКО:

▪️ Місто Суакін, Судан. Занепад старих будинків і мечетей.

▪️ Старе місто Ламу, Кенія. Місто втратило природний захист через відступ берегової лінії.

▪️ Пам'ятки узбережжя Коморських островів. Старому місту і палацу загрожує підвищення рівня моря.

▪️ Фортеці на узбережжі Гани.

▪️ Наскельні малюнки в долині Твіфелфонтейн, Намібія.

▪️ Будинки з глини в Дженні, Малі.