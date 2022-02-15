Шість пам'яток ЮНЕСКО під загрозою зникнення

Кліматичні умови, зокрема, підвищення рівня моря, ставлять під загрозу зникнення шість неоціненних пам'яток ЮНЕСКО.
Про це повідомляє BBC News.
Так, через зміну клімату можуть зникнути шість пам'ятників ЮНЕСКО:
▪️ Місто Суакін, Судан. Занепад старих будинків і мечетей.
▪️ Старе місто Ламу, Кенія. Місто втратило природний захист через відступ берегової лінії.
▪️ Пам'ятки узбережжя Коморських островів. Старому місту і палацу загрожує підвищення рівня моря.
▪️ Фортеці на узбережжі Гани.
▪️ Наскельні малюнки в долині Твіфелфонтейн, Намібія.
▪️ Будинки з глини в Дженні, Малі.
▪️ Місто Суакін, Судан. Занепад старих будинків і мечетей.
▪️ Старе місто Ламу, Кенія. Місто втратило природний захист через відступ берегової лінії.
▪️ Пам'ятки узбережжя Коморських островів. Старому місту і палацу загрожує підвищення рівня моря.
▪️ Фортеці на узбережжі Гани.
▪️ Наскельні малюнки в долині Твіфелфонтейн, Намібія.
▪️ Будинки з глини в Дженні, Малі.
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