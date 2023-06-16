Шість людей загинули внаслідок повені на Кубі, сотні будинків пошкоджено

09:44 14 червня Київ, Україна

Кількість загиблих внаслідок злив та повеней на Кубі зросла до шести. У вівторок, 13 червня, люди почали повертатися до своїх будинків і повідомляти про масштабні ушкодження, спричинені стихійним лихом.

Про це повідомляє France24.



Зливи на Кубі розпочалися минулого четверга, 8 червня. Через дощі було пошкоджено мости, дороги та каналізаційні системи, а також кілька сотень будинків.



Тисячі гектарів посівів, у тому числі цукрової тростини, були знищені в острівній державі, яка бореться з найгіршою економічною кризою за десятиліття.



Президент Куби Мігель Діас-Канель сказав, що повені в деяких місцях досягли рівня, якого не бачили за останні 30 років, а мешканці деяких районів повідомили про рівень, який раніше не бачили.



Повені почалися після місяців сильної посухи на сході Куби.