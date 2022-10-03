Шейха ОАЕ звинуватили у допомозі російським олігархам в обході санкцій

15:52 03 жовтня Київ, Україна

Віцепрем'єр ОАЕ шейх Мансур бен Заїд Аль Нахайян може зіткнутися із санкціями, якщо його визнають винним у допомозі російським мільярдерам у розміщенні активів у країні.

Міністерство закордонних справ Великобританії отримало від міжнародних адвокатів у кримінальних справах Ріса Девіса і Бена Кейта дані про те, що шейх Мансур відіграє «центральну роль» у потоці грошей, що підпадають під санкції в ОАЕ, пише Middle East Eye. Зокрема, шейх допомагав Роману Абрамовичу та іншим неназваним російським мільярдерам.



Як зазначають юристи, ОАЕ «в цей час широко сприймаються як місце призначення для прихильників путіна, які перебувають під санкціями». Російські мільярдери, які перебувають під санкціями Заходу за війну в Україні, «дедалі частіше звертаються до офісу шейха Мансура» для приховування своїх доходів, стверджують адвокати.



За їхніми даними, понад 38 бізнесменів і чиновників, які безпосередньо пов'язані з президентом росії, володіють в ОАЕ майном більш ніж на 314 млрд доларів. Так, наприклад, Абрамович сховав в ОАЕ свій Boeing 787 Dreamliner вартістю 350 млн доларів, а в Дубаї пришвартувалися яхти металургійного мільярдера та депутата держдуми Андрія Скоча та мільярдера Андрія Мельниченка.



Розслідування у Великій Британії проти шейха ОАЕ посилить тиск на владу монархії, проте може загострити відносини, які до сьогодні були союзницькими. Водночас юристи домагаються від МЗС Великобританії санкцій проти самого шейха.



При цьому раніше дипломатичний радник шейха Мухаммада ібн Заїда Аль Нахайяна розповів, що ОАЕ ведуть «інтенсивні переговори» зі США щодо санкцій стосовно росіян.

«Ми доларова економіка. Тому для нас важливо проводити такі переговори», – пояснив радник.

Однак він закликав розділити росіян на тих, хто включений до списків санкцій, і тих, хто не має відношення до війни і шукає «тиху гавань».



Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо наприкінці червня відвідав ОАЕ, попередивши місцеву владу про наслідки роботи з представниками росії. ОАЕ привернули увагу Заходу після того, як частка приватних рейсів з росії до еміратів зросла з 3% до 14% від початку війни в Україні.