Шахтарі Білорусі приєдналися до протестів проти Лукашенка

Антилукашенківські протести не вщухають, так, до акції приєдналися шахтарі підприємства "Білоруськалій", кількість страйкувальників наближається до 100 осіб, робітники, як і вся країна, вимагають відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.
Про це повідомляє "Радыё Свабода".
Шахтарі вимагають відставки Лукашенка, нових президентських виборів, звільнення політичних в'язнів і припинення насильства.
Вказується, що до страйку приєднався ще один працівник "Білоруськалій" - Віктор Гуринович, який опублікував записане в шахті відеозвернення.
Зазначено, що кількість страйкувальників на підприємстві зростає.
Нагадаємо, масові акції протесту проходять в Білорусі з дня виборів, 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів отримав Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% посіла Світлана Тихановська, однак вона не визнала результати голосування. Перші дні акції вилилися в жорсткі зіткнення маніфестантів з силовиками. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.
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