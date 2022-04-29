Шахтарі Білорусі приєдналися до протестів проти Лукашенка

13:07 01 грудня Київ, Україна

Антилукашенківські протести не вщухають, так, до акції приєдналися шахтарі підприємства "Білоруськалій", кількість страйкувальників наближається до 100 осіб, робітники, як і вся країна, вимагають відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".



Шахтарі вимагають відставки Лукашенка, нових президентських виборів, звільнення політичних в'язнів і припинення насильства.



Вказується, що до страйку приєднався ще один працівник "Білоруськалій" - Віктор Гуринович, який опублікував записане в шахті відеозвернення.

"Населення Білорусі втомлене терпіти непрофесіоналізм, грубість і неадекватність незаконної влади, яка замість діалогу пропонує тільки жорсткий тиск і агресію. Час нагадати, що ми не худоба, ми люди", - сказав працівник підприємства.

Зазначено, що кількість страйкувальників на підприємстві зростає.