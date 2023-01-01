Північнокорейський лідер має намір створити "найсильнішу ядерну силу у світі"

10:23 01 січня Київ, Україна

Глава КНДР Кім Чен Ин доручив уряду розробити нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) і налагодити масове виробництво тактичної ядерної зброї.. Про це в неділю, 1 січня, повідомило агентство Reuters з посиланням на ЦТАК.

Північнокорейський лідер вказав на необхідність нарощування ядерного арсеналу республіки та забезпечення військової могутності для захисту суверенітету та безпеки.

"Кім Чен Ин поставив завдання розробки ще однієї міжконтинентальної балістичної ракетної системи з можливістю швидкої ядерної протидії як основна місія", - йдеться в публікації.

Крім того, за даними агентства, він оголосив, що Пхеньян у найкоротші терміни запустить військовий супутник.

Також Кім Чен Ин заявив, що снаряди з нових північнокорейських пускових установок здатні нести тактичну ядерну зброю.. Він наголосив, що в межах досяжності знаходиться вся територія Південної Кореї.

Нагадаємо, 18 грудня КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря.

Кім Чен Ин заявив, що створює "найсильнішу ядерну силу у світі" - ЗМІ