Північнокорейський лідер має намір створити "найсильнішу ядерну силу у світі"

Глава КНДР Кім Чен Ин доручив уряду розробити нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) і налагодити масове виробництво тактичної ядерної зброї.. Про це в неділю, 1 січня, повідомило агентство Reuters з посиланням на ЦТАК.
Північнокорейський лідер вказав на необхідність нарощування ядерного арсеналу республіки та забезпечення військової могутності для захисту суверенітету та безпеки.
Крім того, за даними агентства, він оголосив, що Пхеньян у найкоротші терміни запустить військовий супутник.
Також Кім Чен Ин заявив, що снаряди з нових північнокорейських пускових установок здатні нести тактичну ядерну зброю.. Він наголосив, що в межах досяжності знаходиться вся територія Південної Кореї.
Нагадаємо, 18 грудня КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря.
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