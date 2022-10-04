Північнокорейська влада підтримала анексію рф окупованих регіонів України

10:11 04 жовтня Київ, Україна

Північна Корея підтримала проголошену російським агресором анексію окупованих частин України.

Про це заявило у вівторок міністерство закордонних справ КНДР, повідомляє агентство Reuters.



Пхеньян підтримав заяву москви про те, що регіони нібито "самі вирішили стати частиною росії".



Псевдореферендуми були проведені "законно" відповідно до Статуту ООН, але Сполучені Штати дотримуються "бандитських подвійних стандартів" після того, як самі вторглися до інших країн, стверджує генеральний директор міжнародних організацій у МЗС КНДР Джо Чхоль Су.

"Для збереження незаперечного "однополярного світу" США втручаються у внутрішні справи незалежних країн і обмежують їхні законні права, зловживаючи Радою Безпеки ООН", - вважає північнокорейський чиновник.

Влада КНДР вкотре заявила, що "США розв'язали агресивні війни проти суверенних держав", зокрема, в Югославії, Афганістані, а також Іраку. Але дії США нібито "не ставилися під сумнів з боку РБ ООН", додав він.



За словами Джо Чхоль Су, Рада Безпеки нібито зіткнеться з наслідками, якщо продовжить потурати "діям Вашингтона, а також діям, заснованим на подвійних стандартах".