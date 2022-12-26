Північнокорейські дрони порушили авіапростір Південної Кореї

Декілька північнокорейських дронів порушили авіапростір Південної Кореї, піднятий по тривозі в повітря південнокорейський винищувач зазнав аварії.
Про це повідомляє південнокорейська агенція "Ренхап", Reuters
За даними агентства "Ренхап", військові зафіксували приліт із півночі та ідентифікували БПЛА. Північнокорейські безпілотники близько 10:25 ранку за місцевим часом перетнули райони Кімпхо, Паджу та острови Канхва у провінції Кенгідо. Деякі з них досягли населених районів. Південна Корея підняла у повітря військові літаки, гелікоптери і зробила попереджувальні постріли.
За словами представника Міністерства оборони, південнокорейський легкий штурмовик KA-1 розбився невдовзі після вильоту з бази Вонджу на сході країни, намагаючись протистояти безпілотникам. Двом пілотам вдалося врятуватися перед катастрофою і зараз вони перебувають у лікарні. "Ренхап" повідомляє, що це перший такий інцидент із 2017 року.
Міністерство транспорту Південної Кореї приблизно на годину припиняло польоти до міжнародних аеропортів Кімпхо та Інчхон.
Про це повідомляє південнокорейська агенція "Ренхап", Reuters
За даними агентства "Ренхап", військові зафіксували приліт із півночі та ідентифікували БПЛА. Північнокорейські безпілотники близько 10:25 ранку за місцевим часом перетнули райони Кімпхо, Паджу та острови Канхва у провінції Кенгідо. Деякі з них досягли населених районів. Південна Корея підняла у повітря військові літаки, гелікоптери і зробила попереджувальні постріли.
За словами представника Міністерства оборони, південнокорейський легкий штурмовик KA-1 розбився невдовзі після вильоту з бази Вонджу на сході країни, намагаючись протистояти безпілотникам. Двом пілотам вдалося врятуватися перед катастрофою і зараз вони перебувають у лікарні. "Ренхап" повідомляє, що це перший такий інцидент із 2017 року.
Міністерство транспорту Південної Кореї приблизно на годину припиняло польоти до міжнародних аеропортів Кімпхо та Інчхон.
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