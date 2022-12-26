Північнокорейські дрони порушили авіапростір Південної Кореї

11:56 26 грудня Київ, Україна

Декілька північнокорейських дронів порушили авіапростір Південної Кореї, піднятий по тривозі в повітря південнокорейський винищувач зазнав аварії.



Про це повідомляє південнокорейська агенція "Ренхап", Reuters



За даними агентства "Ренхап", військові зафіксували приліт із півночі та ідентифікували БПЛА. Північнокорейські безпілотники близько 10:25 ранку за місцевим часом перетнули райони Кімпхо, Паджу та острови Канхва у провінції Кенгідо. Деякі з них досягли населених районів. Південна Корея підняла у повітря військові літаки, гелікоптери і зробила попереджувальні постріли.



За словами представника Міністерства оборони, південнокорейський легкий штурмовик KA-1 розбився невдовзі після вильоту з бази Вонджу на сході країни, намагаючись протистояти безпілотникам. Двом пілотам вдалося врятуватися перед катастрофою і зараз вони перебувають у лікарні. "Ренхап" повідомляє, що це перший такий інцидент із 2017 року.



Міністерство транспорту Південної Кореї приблизно на годину припиняло польоти до міжнародних аеропортів Кімпхо та Інчхон.