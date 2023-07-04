Північноатлантична рада продовжила повноваження Столтенберга

13:59 04 липня Київ, Україна

Північноатлантична рада вирішила продовжити повноваження Єнса Столтенберга як генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, повідомляє пресслужба НАТО

"У вівторок (4 липня 2023 року) члени НАТО погодилися продовжити мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік, до 1 жовтня 2024 року. Це рішення буде схвалено главами держав та урядів НАТО на Вільнюському саміті", - йдеться у повідомленні.

Члени Альянсу подякували Столтенбергу за його керівництво і відданість, зазначивши, що це було "критично важливим для збереження трансатлантичної єдності перед безпрецедентними викликами безпеки".

"Для мене велика честь рішенням союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді генерального секретаря. Трансатлантичний зв'язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже сімдесяти п'яти років, і у більш небезпечному світі наш великий Альянс важливіший, ніж будь-коли”, - зазначив генсек.

Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, обіймає посаду глави НАТО з 2014 року, і його мандат уже неодноразово продовжувався. Термін його повноважень мав добігти кінця у жовтні 2023-го.



За даними Politico, члени Альянсу витратили місяці на пошуки його наступника, розглядаючи кандидатури таких лідерів, як прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен та міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, перш ніж зупинити свій вибір на нинішньому генеральному секретарі.



Сам Столтенберг довгий час стверджував, що не активно лобіював своє перебування у Брюсселі. Відповідаючи на запитання щодо своїх планів на пресконференції 27 червня, він сказав, що його позиція щодо цього питання не змінилася.