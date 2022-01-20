"Північний потік 2" суперечить принципам енергобезпеки - Блінкен

19:00 06 травень Київ, Україна

Будівництво "Північного потоку-2" просуває інтереси Російської Федерації всупереч безпеці європейських країн та Сполучених Штатів Америки.

Чинна адміністрація США в переговорах з німецькими партнерами зберігає жорстку позицію щодо будівництва Північного потоку-2, заявив в інтерв'ю BBC Radio 4 за результатами зустрічі G7 в Британії, а також двосторонніх переговорів з європейськими лідерами держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Це (будівництво Nord Stream 2 - ред.) насправді суперечить самим принципам, які ЄС визначив в контексті енергетичної безпеки, а також уникненню залежності від якоїсь однієї країни, в цьому випадку - від Росії. І, звичайно, це завдає шкоди Україні, Польщі та іншим ключовим європейським країнам», - зауважив Блінкен.

Він підкреслив, що з моменту, коли попередня адміністрація США жорстко заперечувала проти будівництва Nord Stream 2, нинішнє ставлення Вашингтона до цього питання не змінилося.

«Ми вважаємо, що трубопровід - це погана ідея. Він просуває інтереси Росії і підриває інтереси Європи і наші власні (інтереси - ред.)», - підкреслив держсекретар США.

Як повідомлялося, адміністрація Джо Байдена заявляла про те, що Nord Stream 2 - це «погана ідея», але в той самий час наголошувала на необхідності відновлення близьких союзних відносин з Німеччиною. У Берліні, в свою чергу, наполегливо лобіюють продовження будівництва російського газопроводу і заявляють, що це суто економічний проєкт.



Останні переговори між США і Німеччиною сталися під час двосторонньої зустрічі на початку цього тижня глав зовнішньополітичних відомств двох країн у Великобританії.