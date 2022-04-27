Північний потік-2 відновлює будівництво

13:55 01 грудня Київ, Україна

5 грудня буде відновлено будівництво найбільшого російсько-німецького комерційного проєкту Північний потік-2, яке було припинено завдяки запровадженим проти РФ санкціям США

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на представника Морського і гідрографічного агентства Німеччини.



"Ми припускаємо, що Nord Stream 2 планує використовувати судно Академік Черський", - сказав він.



Відзначається, що компанія "відновить роботи з укладання труб 5 грудня".



Як відомо, будівництво газопроводу Північний потік-2 зупинилося майже рік тому через санкції США. Після введення санкцій швейцарський підрядник Allseas згорнув роботи на проєкті.

Вчора стало відомо, що єдине судно, яке могло завершити будівництво - російський корабель-трубоукладач Академік Черський - після стоянки тривалістю рівно на місяць в німецькому порту Мукран повертається в Калінінград.