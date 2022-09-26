«Північний потік-2» можна розбирати: Німеччина та ОАЕ уклали угоду про «енергобезпеку»

08:47 26 вересня Київ, Україна

Німеччина та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) уклали угоду про «енергетичну безпеку», в рамках якої Емірати почнуть постачання зрідженого газу та палива до країни.



Міністр промисловості Еміратів Султан Ахмед Аль-Джабер назвав це новою знаменною угодою, яка зміцнює енергетичне партнерство між ОАЕ і Німеччиною, що швидко зростає. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також привітав це рішення.



У рамках угоди ОАЕ нададуть вантаж зрідженого газу для доставки наприкінці 2022 року. Його використають для введення в експлуатацію німецького плавучого імпортного терміналу ЗПГ у Брунсбюттелі – порті Північного моря.



Зазначимо, що Шольц відвідує Перську затоку для укладання нових енергетичних угод для заміни російських поставок та пом'якшення енергетичної кризи.