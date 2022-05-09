Північну Македонію охопили лісові пожежі

15:46 05 серпня Київ, Україна

На допомогу пожежникам і авіації Північної Македонії прибули рятувальники з Сербії та Болгарії. У зв'язку з швидким розповсюдженням вогню, в країні введено режим кризової ситуації на один місяць.

Про це повідомляє TV24.



Влада нарахувала 10 великих лісових пожеж. Найсерйозніші ситуації спостерігаються в районах Пехчево і Дельчево. Там полум'я знищило житлові будинки.



З вогнем борються практично всі сили країни: пожежники, військовослужбовці, співробітники комунальних підприємств та лісового господарства, волонтери. Всього близько 200 осіб. На допомогу прибули пожежники з Сербії та Болгарії.



Очікується команда з 46 пожежників і 16 спецмашин зі Словенії.



"Ситуація змінюється щогодини. Ми не можемо заздалегідь спрогнозувати, як вогонь поведе себе, тому що надзвичайна сухість, високі температури і вітер сприяють швидкому поширенню вогню і зміні напрямку його руху", - заявив представник Центру кризового реагування Стоянце Ангелов.