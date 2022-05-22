Північна Македонія висилає з країни другого за пів року дипломата РФ

15:49 17 серпня Київ, Україна

За рішенням влади Північної Македонії, ще один російський дипломат був оголошений персоною нон грата і висланий з країни.

Про це у вівторок, 17 серпня, заявив глава МЗС країни Буяр Османі, повідомляє Civil Media.

"Оскільки така інформація є конфіденційною, я не можу вдаватися в подробиці", - сказав він.

За даними видання, йдеться про заступника військового аташе Посольства РФ в Північній Македонії.

"Коли МЗС отримає підтверджену і задокументовану інформацію про не відповідну статусу поведінку акредитованих іноземних дипломатів, що суперечить принципам Віденської конвенції, ми в межах своєї компетенції зобов'язані вживати всіх необхідних заходів і дій відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - пояснив Османі.

Міністр додав, що це робиться з метою захисту національної безпеки Республіки, а також для "безпеки наших союзників по альянсу, до якого ми належимо".