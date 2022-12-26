Північна Македонія запровадила надзвичайні заходи щодо боротьби із забрудненням повітря

12:09 26 грудня Київ, Україна

Уряд Північної Македонії оголосив про введення надзвичайних заходів у столиці країни, Скоп'є, та трьох інших містах, щоб захистити людей від дуже високого рівня забруднення повітря.



Про це пише Associated Press.



У неділю чи будь-якого іншого дня з високим рівнем забруднення повітря спортивні заходи не проводитимуться, а інші види активного відпочинку будуть скорочені.



Починаючи з понеділка, будівельні роботи будуть обмежені шестигодинним періодом, з 11 до 17 години. Уряд рекомендував компаніям звільнити від роботи вагітних жінок та людей віком від 60 років.



Уряд також заявив, що скоротить використання службового транспорту наполовину, і наказав міністерствам охорони здоров'я та соціального забезпечення надати притулок бездомним, а також посилити роботу служб екстреної допомоги та відвідування вдома людей із хронічними захворюваннями.



Ці заходи були оголошені в суботу після кількох днів лобіювання з боку екологічних груп, які просили уряд вжити заходів. Нові правила співпали із заявою швейцарської компанії IQAir, що спеціалізується на технологіях контролю якості повітря, про те, що столиця Північної Македонії у суботу стала третім за рівнем забруднення містом у світі після столиці Киргизстану, Бішкека, та Лахора, Пакистан.



Рівень вмісту токсичних частинок PM10 та PM 2.5 у повітрі, виміряний IQAir у Скоп'є, приблизно у 28 разів перевищував поріг безпеки, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.



Частинки PM10 - це частинки розміром менше 10 мікрометрів, або 10 мільйонних часток метра, так звані грубі частинки, які можуть викликати подразнення очей, носа та горла. Частинки PM2.5 можуть затримуватись глибше у легенях, потрапляти в кровотік та вважаються небезпечнішими.



Північна Македонія протягом багатьох років є однією з найзабрудненіших країн Європи. За оцінками органів охорони здоров'я, понад 3000 осіб у цій країні з населенням трохи більше 2 мільйонів помирають щороку внаслідок забруднення повітря, яке здебільшого є наслідком інтенсивного використання побутових дров'яних печей у холодні зими, старого автомобільного парку та практики спалювання сміття у деяких районах.



Нещодавній стрибок цін на енергоносії ще більше збільшив використання дров'яних печей.