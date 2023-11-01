Північна Корея закриє понад 10 посольств у всьому світі

12:33 01 листопада Київ, Україна

Влада Північної Кореї планує закрити більше десяти дипломатичних представництв по всьому світу, у тому числі в Іспанії, Гонконгу та багатьох країнах Африки.



Про це пише Reuters, посилаючись на аналітиків та повідомлення ЗМІ.



Нещодавнє закриття посольств Північної Кореї стало ознакою того, що самотня країна намагається заробити гроші за кордоном через міжнародні санкції, заявило у вівторок Міністерство об'єднання Південної Кореї.



У понеділок державний ЗМІ Північної Кореї KCNA повідомив, що минулого тижня посли країни здійснили "прощальні" візити до лідерів Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в обох африканських країнах повідомили про закриття посольств КНДР там.



Закриття посольства створило основу для того, що могло стати "однією з найбільших змін зовнішньої політики країни за останні десятиліття", що матиме наслідки для дипломатичної взаємодії, гуманітарної роботи в ізольованій країні, а також здатності генерувати незаконні доходи, написав засновник орієнтованого на Північну Корею сайту NK Pro Чад О'Керролл.



Reuters зазначає, що більше десятка дипмісій можуть бути закриті, ймовірно, через міжнародні санкції, тенденції до відходу Пхеньяна в усьому світі та ймовірне ослаблення економіки Північної Кореї.



Міністерство об'єднання Південної Кореї, яке займається міжкорейськими справами, заявило, що вихід відображає вплив міжнародних санкцій, спрямованих на обмеження фінансування ядерної та ракетної програм Північної Кореї.



У заяві наголошується, що КНДР, ймовірно, закриває посольства, оскільки її бізнес із заробітками в іноземній валюті загальмувався через посилення міжнародною спільнотою санкцій, що ускладнює подальше утримання посольств.



"Це може бути ознакою важкої економічної ситуації в Північній Кореї, де складно підтримувати навіть мінімальні дипломатичні відносини із традиційно дружніми країнами", - йдеться у заяві.



Північна Корея має офіційні відносини зі 159 країнами, але мала 53 дипломатичні місії за кордоном, зокрема три консульства та три представництва. Також відомо, що Північна Корея закриє своє посольство в Іспанії, а її місія в Італії займатиметься справами у сусідній країні.