Північна Корея випустила в море балістичну ракету

11:42 05 січень Київ, Україна

Південнокорейські військові заявили, що Північна Корея 4 січня випустила те, що «імовірно є балістичною ракетою», у напрямку моря на схід від півострова близько 23:10 за Гринвічем.



Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида назвав це "можливим запуском балістичної ракети".



Кішида сказав, що японський уряд аналізує деталі, зокрема, кількість запущених ракет.



"Досі не надходило повідомлень про пошкодження японських літаків і суден", - заявив журналістам головний представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно.



"Ми продовжуємо аналіз руху ракети, але якщо вона вийде на нормальну орбіту, то очікується, що вона пролетить близько 500 кілометрів і впаде за межі економічної зони Японії".



Зазначимо, запуск ракети пішов за промовою Кіма минулого тижня, в якій він сказав, що Північна Корея продовжуватиме нарощувати свій військовий потенціал.



«Я очікую, що Північна Корея продовжить удосконалювати свій арсенал, щоб покращити своє стратегічне становище під час політичних змін у регіоні», - заявив Жан Лі, старший науковий співробітник Вашингтонського міжнародного центру Вудро Вільсона.



Нагадаємо, в 2021 році Північна Корея заявила, що успішно випробувала новий тип балістичної ракети, що запускається з підводних човнів, крилату ракету великої дальності, зброю, що запускається з поїзда, а також нову гіперзвукову боєголовку.



Зазначимо, на сьогодні Північна Корея перебуває під безліччю міжнародних санкцій через свої ядерні програми та програми створення балістичних ракет. Країна також знаходиться під жорсткою блокадою через коронавірус, який завдав удару по її економіці. Однак погіршення економічної ситуації під час пандемії не вплинуло на ці програми, і Північна Корея продовжує розробку зброї.