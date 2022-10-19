Північна Корея випустила понад сотню снарядів біля кордонів із Південною Кореєю

10:11 19 жовтня Київ, Україна

КНДР випустила близько 250 артилерійських снарядів поряд із морським кордоном із Південною Кореєю увечері 18 жовтня.



Про обстріл повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї у середу, 19 жовтня.



У Сеулі заявили, що снаряди не потрапили до південнокорейських територіальних вод. Вони опинилися в буферних зонах, встановлених відповідно до міжкорейської угоди 2018 року, спрямованої на скорочення напруженості у відносинах двох країн.



Це вже другий випадок такого обстрілу з 14 жовтня, коли було зафіксовано найзначніше пряме порушення домовленостей 2018 року.



Південнокорейські військові заявили, що Пхеньян має припинити провокації, що підривають мир і стабільність на Корейському півострові. У Сеулі додали, що підвищують боєздатність і – у координації зі США – уважно стежать за діями Північної Кореї.



Представник КНДР, у свою чергу, розкритикував південнокорейських військовослужбовців за початок 17 жовтня 12-денних польових навчань, назвавши маневри репетицією вторгнення.



У Міністерстві оборони Південної Кореї заявили, що маневри спрямовані на підвищення оперативного потенціалу для протистояння різним видам північнокорейських провокацій, а також уточнили, що цього року до навчань буде задіяно і американських солдатів. Чисельність останніх при цьому не була зазначена.