Північна Корея зіткнулася з реальною загрозою масштабного голоду

20:42 09 квітень Київ, Україна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повідомив, що країна знаходиться на межі масштабного голоду і закликав громадян готуватися до майбутніх важких часів.



Виступаючи на партійній конференції, Кім порівняв ситуацію з жахливим голодом 1990-х років. Тоді, після розвалу СРСР і припинення підтримки ключового союзника, за різними оцінками в країні померли від голоду близько трьох мільйонів осіб.



Зараз Північна Корея знову зіткнулася з реальною загрозою масштабного голоду. Через пандемію коронавірусу влада закрила кордони, торгівля з Китаєм і економічне життя зупинилися.



Найсерйозніші сигнали тривоги йдуть якраз з районів, розташованих поблизу китайської території: масштабна контрабанда, яка завжди була джерелом істотного прибутку для місцевих жителів КНДР, була перекрита через коронавірусні обмеження.



Є відомості про те, що від голоду в прикордонній зоні КНДР, де багато виживають завдяки контрабанді з Китаю, від голоду вже вмирають люди, в той час, як такі блага цивілізації, як мило, зубна паста і батарейки і зовсім перестали бути доступними.



Незрозуміло, чи надходить в цей час в країну будь-яка допомога. Північна Корея відхилила пропозиції про зовнішню допомогу, і майже всі дипломати і співробітники гуманітарних організацій, включаючи співробітників Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН, поїхали.