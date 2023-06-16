Північна Корея визнала, що зазнала невдачі під час запуску супутника-шпигуна

Північна Корея вранці запустила ракету з військовим супутником-шпигуном Malligyong-1, проте через неполадки двигуна вона впала в Жовте море.
Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.
КНДР запустила свій військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", встановлений на ракеті нового типу під назвою "Chollima-1", з ракетно-пускової станції на західному узбережжі о 6:27 ранку. Однак незабаром ракета-носій впала в Жовте море "після втрати тяги через аномальний запуск двигуна другого ступеня після відокремлення першої сходинки під час польоту".
Державне агентство космічного розвитку Північної Кореї проведе розслідування "серйозних" дефектів, виявлених при запуску супутника, та виконає необхідні заходи щодо їхнього усунення.
Другий запуск супутника планується найближчим часом. У Сеулі вважають, що наступну спробу запуску Пхеньян може зробити до 11 червня.
Південнокорейські військові повідомили, що КНДР здійснила запуск ракети-носія у південному напрямку. За їхньою інформацією, вона впала у води Жовтого моря приблизно за 200 км на захід від острова Очхон.
Виявлено ймовірні уламки ракети-носія. Проводяться дії щодо їхнього підйому.
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