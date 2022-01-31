Північна Корея випробувала найпотужнішу ракету з 2017 року

06:08 31 січень Київ, Україна

Північна Корея в неділю випробувала найпотужнішу ракету з 2017 року. Це вже сьомий запуск цього місяця. Також Сеул попередив, що наступними можуть бути ядерні випробування та випробування великої дальності.

Пхеньян ніколи не проводив випробувань такої кількості ракет за календарний місяць, а минулого тижня погрожував відмовитися від майже п'ятирічного добровільного мораторію на випробування далекобійної та ядерної зброї.



Оскільки мирні переговори з Вашингтоном зайшли в глухий кут, Північна Корея подвоїла обіцянку лідера Кім Чен Іна модернізувати збройні сили режиму, незважаючи на жорсткі міжнародні санкції.



Північна Корея "близька до того, щоб зруйнувати декларацію про мораторій", заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін у заяві після екстреного засідання Ради національної безпеки Сеула.

Військові Південної Кореї заявили в неділю, що виявили балістичну ракету середньої дальності, випущену на схід у бік Східного моря.



За оцінками Об'єднаного комітету начальників штабів Сеула, ракета досягла максимальної висоти 2000 кілометрів (1200 миль) та пролетіла близько 800 кілометрів за пів години.

Піднята траєкторія передбачає запуск ракет під великим кутом, а не на повну дальність.



"У 2017 році Північна Корея провела аналогічні випробування своїх новітніх ракетних технологій середньої та великої дальності", - написав Чад О'Керролл зі спеціалізованого вебсайту NK News.



Востаннє Пхеньян випробовував ракету середньої дальності «Хвасон-12» у 2017 році, потужність якої, на думку аналітиків, була достатньою для того, щоб поставити до зони досяжності американську територію Гуам.

Високопоставлений представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що балістична ракета була ракетою середньої або більшої дальності.

Сполучені Штати засудили запуск, а представник Держдепартаменту заявив, що це є «явним порушенням» численних резолюцій Ради Безпеки ООН.

Лінда Томас-Грінфілд, посол США в ООН, заявила, що запуск був "провокаційним", додавши, що США "абсолютно відкриті для дипломатичної взаємодії без попередніх умов".



Цього місяця Пхеньян двічі провів випробування гіперзвукових ракет, а також здійснив чотири пуски балістичних та крилатих ракет малої дальності.

Вашингтон ввів нові санкції у зв'язку з випробуваннями, що спонукало Пхеньян пообіцяти «більші рішучу» відповідь на будь-яку спробу його приборкати.