Північна Корея готується до третьої спроби запуску військового супутника

09:39 02 листопада Київ, Україна

Розвідувальне агентство Південної Кореї під час звіту парламенту 1 листопада заявило, що Північна Корея, ймовірно, перебуває на завершальній стадії підготовки до запуску ще одного військового розвідувального супутника.

Про це пише Kyodo News.



Відомо, що у травні та серпні 2023 року Північна Корея здійснила невдалий запуск ракет із супутниками. Незабаром після другої невдалої спроби державні ЗМІ повідомили, що третя спроба буде здійснена у жовтні.



Зазначається, що Північна Корея, схоже, провела випробування свого ракетного двигуна та пускової установки, що свідчить про те, що тривають останні приготування.



Розвідувальне агентство, як пише Yoo, заявило, що Північна Корея, ймовірно, отримала технічну пораду від росії, що збільшило шанси на успішний запуск супутника.