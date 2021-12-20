Сеул: У КНДР немає незвичайної військової активності

Як повідомили в Сеулі, в Північній Кореї ведеться підготовка до військового параду 10 жовтня. При цьому незвичайної активності не помічено з моменту призупинення реалізації плану відплати, оголошеного Кім Чен Ином.

Нагадаємо! "Відплата" було розроблено після того, як південнокорейські НПО направили на Північ антиурядові листівки. Про це повідомило у вівторок Міністерство національної оборони Республіки Корея.

За його даними, КНДР в даний час проводить щорічні військові маневри, які не відрізняються від тих, що відбулися в минулому році. Ядерний реактор в Йонбені залишається в неробочому стані, в районі атомного полігону Пхунгері також не відзначається незвичайною активності.

Міноборони зазначає, що північнокорейські військові ведуть підготовку до параду, який повинен відбутися 10 жовтня в честь 75-ї річниці заснування правлячої Трудової партії Кореї. У зв'язку з цим в Пхеньяні триває реконструкція об'єктів на центральній площі імені Кім Ір Сена, де зазвичай проходять такі заходи.

Агентство ЦТАК повідомило у вівторок, що Кім Чен Ин в ході виступу на національній конференції ветеранів заявив, що наявність у КНДР ядерних сил стримування забезпечує їй надійний захист і гарантує безпеку. Він також зазначив, що КНДР "стала країною, яка може захистити себе від будь-якого типу тиску, військових загроз і шантажу".

16 червня КНДР на цьому тлі підірвала міжкорейський офіс зв'язку в Кесоні, підкресливши, що це відповідна міра на поширення пропагандистських листівок південнокорейськими НПО. Потім Генштаб ВС КНДР оголосив про плани направити війська в район Кімгансан і Кесона, відновити згорнуті раніше за домовленістю з Сеулом пости охорони в найбільш небезпечних районах демілітаризованої зони, а також відновити всі види військових навчань поблизу кордону з Південною Кореєю.

Пізніше Центральне телеграфне агентство Кореї інформувало, що влада КНДР мають намір у відповідь закинути на територію Південної Кореї 12 млн пропагандистських листівок. Проте 24 червня лідер КНДР розпорядився відкласти реалізацію цих планів.