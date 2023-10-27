Серія вибухів у Брянську: влада мовчить, жителі говорять про ППО

10:05 25 жовтня Київ, Україна

У ніч проти середи, 25 жовтня, у російському місті Брянськ пролунала серія вибухів, про що повідомляють місцеві джерела.



За свідченнями очевидців, до десяти вибухів пролунали у різних частинах міста. Повідомляється, що місцеві жителі пов'язують ці вибухи з можливою роботою ППО по невідомих безпілотниках.



Поки що влада Брянської області не надала офіційних коментарів щодо цього інциденту.