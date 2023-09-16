Сергій Шойгу особисто представив Кім Чен Ыну "гіперзвукову" ракету Кінжал

08:59 16 вересня Київ, Україна

У Приморському краї на Далекому сході Росії продовжується візит корейського диктатора з далеко не мирними цілями. Як повідомило Міноборони Росії, сьогодні, 16 вересня, голові Північної Кореї Кім Чен Іну продемонстрували літак МіГ-31І та аеробалістичну ракету Кинжал, яку в Росії називають "гіперзвуковою".

Вказано, що російський міністр оборони Сергій Шойгу особисто влаштував екскурсію Кім Чен Ыну на аеродромі Кневичі у Примор'ї.

"Про льотно-технічні можливості гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу Кинжал доповів командувач Дальньої авіації ВКС Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш. Цей російський авіаційний комплекс не має аналогів у світі і показав свою високу бойову ефективність», – йдеться у повідомленні.

Кім Чен Ыну показали бомбардувальник Су-34, винищувачі Су-30СМ, Су-35С та штурмовик Су-25СМ3.

Також йому представили надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-160, турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС і дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.. Усі ці літаки становлять повітряний компонент стратегічних ядерних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, за час війни українська ППО збила 13 ракет Кінжал. Востаннє росія застосувала ці ракети 11 серпня. Одну з ракет вдалося збити, а ще чотири вдарили по аеродрому в Коломиї на Івано-Франківщині.. Метою ворога були пілоти, які навчатимуться на F-16.