Президент Олександр Вучич взяв участь у навчаннях на військовій базі неподалік Белграда, в яких використовувалися недавно придбані в Росії протитанкові керовані ракети «Корнет».
Я радий, що наші солдати задоволені закупівлею Корнета в Росії'', - сказав Вучич. Це, напевно, один із найкращих протитанкових засобів у світі''.
Корнет – важливий захисний інструмент, який дозволяє утримати будь-кого від потенційної агресії проти нашої країни”, – сказав Вучич.
За останні місяці Росія передала Сербії 30 бойових танків та 30 бронетранспортерів. Сербія також недавно закупила сучасні російські системи ППО «Панцир», а також бойові та транспортні вертольоти та китайські безпілотники.
Формально прагнучи членства в Європейському Союзі, Сербія відмовилася узгоджувати свою зовнішню політику з блоком з 27 країн і натомість зміцнила свій союз з Росією та Китаєм.
Вучич заявив 3 січня, що Сербія продовжить шлях до європейської інтеграції, але також додав, що країна продовжить підтримувати свої дружні відносини з Росією і Китаєм.
Щоб приєднатися до ЄС, Сербія потребує підтримки всіх країн-членів ЄС, але уряд підтримує недружні стосунки з іншою балканською країною – Хорватією, останнім новим членом, прийнятим до блоку.
Хорватія, будучи членом НАТО, веде мінігонку озброєнь із Сербією, яка нещодавно отримала шість уживаних винищувачів МіГ-29 з Росії і ще чотири таких же з Білорусі. У листопаді уряд Хорватії оголосив про закупівлю у Франції 12 винищувачів Rafale.
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