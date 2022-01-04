Сербія отримала чергову партію зброї з Росії

07:34 04 січень Київ, Україна

Президент Олександр Вучич взяв участь у навчаннях на військовій базі неподалік Белграда, в яких використовувалися недавно придбані в Росії протитанкові керовані ракети «Корнет».



Я радий, що наші солдати задоволені закупівлею Корнета в Росії'', - сказав Вучич. Це, напевно, один із найкращих протитанкових засобів у світі''.



Корнет – важливий захисний інструмент, який дозволяє утримати будь-кого від потенційної агресії проти нашої країни”, – сказав Вучич.



За останні місяці Росія передала Сербії 30 бойових танків та 30 бронетранспортерів. Сербія також недавно закупила сучасні російські системи ППО «Панцир», а також бойові та транспортні вертольоти та китайські безпілотники.



Формально прагнучи членства в Європейському Союзі, Сербія відмовилася узгоджувати свою зовнішню політику з блоком з 27 країн і Формально прагнучи членства в Європейському Союзі, Сербія відмовилася узгоджувати свою зовнішню політику з блоком з 27 країн і натомість зміцнила свій союз з Росією та Китаєм.



Вучич заявив 3 січня, що Сербія продовжить шлях до європейської інтеграції, але також додав, що країна продовжить підтримувати свої дружні відносини з Росією і Китаєм.



Щоб приєднатися до ЄС, Сербія потребує підтримки всіх країн-членів ЄС, але уряд підтримує недружні стосунки з іншою балканською країною – Хорватією, останнім новим членом, прийнятим до блоку.



Хорватія, будучи членом НАТО, веде мінігонку озброєнь із Сербією, яка нещодавно отримала шість уживаних винищувачів МіГ-29 з Росії і ще чотири таких же з Білорусі. У листопаді уряд Хорватії оголосив про закупівлю у Франції 12 винищувачів Rafale.