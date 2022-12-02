Сербія планує бойкотувати саміт ЄС та Західних Балкан

09:27 02 грудня Київ, Україна

Сербія бойкотуватиме саміт Європейського Союзу та Західних Балкан, який відбудеться 6 грудня у Тирані.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич.

За його словами, нікого з Сербії не буде в Тирані на саміті через, як він зазначив, "ганебну" реакцію ЄС на призначення Ненада Рашича міністром в уряді Косова.

Вучич сказав, що призначення Рашича є порушенням Брюссельської угоди.

"Ця людина (Рашич) набрала менше одного відсотка на виборах, як і Рада Трайкович, яка була у його списку. Це свідчить про те, що вони хочуть переслідування та вигнання сербів з Косова та Метохії.. Вони обрали найгірших сербських покидьків, з дна відра, Рашича та Раду Трайкович, немає нікого гіршого, ті, хто не має довіри ні в кого в Сербії, але має довіру Альбіна Курті та західних агентств", - заявив Вучич.

6 грудня у Тирані відбудеться саміт лідерів ЄС та Західних Балкан. На офіційному сайті Ради Європейського Союзу зазначено, що саміт є можливістю підтвердити ключову важливість стратегічного партнерства між ЄС та Західними Балканами, регіоном із чіткою перспективою членства у ЄС.

Наприкінці листопада ЄС вдалося досягти успіху у діалозі між Сербією та Косово. Косово планувало стягувати штрафи за сербські автомобільні номери, а косовські серби обіцяли відповісти на це масштабними протестними акціями.







