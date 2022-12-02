Сербія планує бойкотувати саміт ЄС та Західних Балкан

Сербія бойкотуватиме саміт Європейського Союзу та Західних Балкан, який відбудеться 6 грудня у Тирані.
Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич.
За його словами, нікого з Сербії не буде в Тирані на саміті через, як він зазначив, "ганебну" реакцію ЄС на призначення Ненада Рашича міністром в уряді Косова.
Вучич сказав, що призначення Рашича є порушенням Брюссельської угоди.
6 грудня у Тирані відбудеться саміт лідерів ЄС та Західних Балкан. На офіційному сайті Ради Європейського Союзу зазначено, що саміт є можливістю підтвердити ключову важливість стратегічного партнерства між ЄС та Західними Балканами, регіоном із чіткою перспективою членства у ЄС.
Наприкінці листопада ЄС вдалося досягти успіху у діалозі між Сербією та Косово. Косово планувало стягувати штрафи за сербські автомобільні номери, а косовські серби обіцяли відповісти на це масштабними протестними акціями.
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