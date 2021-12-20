Сербія спростувала теорію «російського сліду» в протестах в Бєлгороді

Президент Сербії Александар Вучич назвав бездоказовими повідомлення ряду сербських ЗМІ про "російський слід" у белградських протестах.
Коментуючи скасування зустрічі з послом Росії в Сербії, яка планувалася на 8 липня, президент повідомив, що вона була скасована через технічні причини.
Зокрема, він сказав наступне: "З технічних причин [була скасована], завтра я зустрічаюся з послом Росії".
У той же час Вучич заявив, що "однаково не відчуває щастя" в зв'язку з діяльністю частини американських, німецьких і російських ЗМІ, оскільки не бачить між ними різниці.
Раніше МЗС РФ розкритикував повідомлення окремих ЗМІ про "російський слід" у заворушеннях в Белграді.
У вівторок Вучич оголосив про введення в Белграді комендантської години в зв'язку з пандемією коронавируса з вечора п'ятниці до ранку понеділка. Але не був підтриманий рішення сербського лідера і, не чекаючи закінчення його звернення до нації, вийшли на вулиці. Після підключення до акцій радикальних груп мирний протест переріс у спробу штурму будівлі парламенту. Після цього почалися повномасштабні зіткнення поліції і демонстрантів, які продовжилися і наступного дня.
Як повідомило національне телебачення Сербії, в четвер у Белграді за участь у заворушеннях були затримані громадяни Ізраїлю і Киргизії. У свою чергу, видання "Ало" повідомило, що в протестах в Белграді брали участь найманці американської приватної військової компанії Blackwater - громадяни Сербії, які раніше воювали на сході України на боці українських збройних сил.
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