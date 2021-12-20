Сербія спростувала теорію «російського сліду» в протестах в Бєлгороді

08:20 13 липень Київ, Україна

Президент Сербії Александар Вучич назвав бездоказовими повідомлення ряду сербських ЗМІ про "російський слід" у белградських протестах.

"У мене немає жодного доказу цього", - заявив президент в ефірі одного з місцевих телеканалів.

Коментуючи скасування зустрічі з послом Росії в Сербії, яка планувалася на 8 липня, президент повідомив, що вона була скасована через технічні причини.

Зокрема, він сказав наступне: "З технічних причин [була скасована], завтра я зустрічаюся з послом Росії".

У той же час Вучич заявив, що "однаково не відчуває щастя" в зв'язку з діяльністю частини американських, німецьких і російських ЗМІ, оскільки не бачить між ними різниці.

Раніше МЗС РФ розкритикував повідомлення окремих ЗМІ про "російський слід" у заворушеннях в Белграді.

"Очевидно, автори даного вкидання намагаються йти в руслі відомих конспірологічних стереотипів своїх спонсорів, яким усюди ввижається" рука Москви ". Мова насправді йде про низькопробної заказуху, яка має одну мету - кинути тінь на російсько-сербське партнерство ", - сказано в заяві.

У вівторок Вучич оголосив про введення в Белграді комендантської години в зв'язку з пандемією коронавируса з вечора п'ятниці до ранку понеділка. Але не був підтриманий рішення сербського лідера і, не чекаючи закінчення його звернення до нації, вийшли на вулиці. Після підключення до акцій радикальних груп мирний протест переріс у спробу штурму будівлі парламенту. Після цього почалися повномасштабні зіткнення поліції і демонстрантів, які продовжилися і наступного дня.

Як повідомило національне телебачення Сербії, в четвер у Белграді за участь у заворушеннях були затримані громадяни Ізраїлю і Киргизії. У свою чергу, видання "Ало" повідомило, що в протестах в Белграді брали участь найманці американської приватної військової компанії Blackwater - громадяни Сербії, які раніше воювали на сході України на боці українських збройних сил.