Сербія та Косово домовилися про використання автомобільних номерів - Борель

11:53 24 листопада Київ, Україна





Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Сербія та частково визнаний Косово уклали угоду про використання сербських автомобільних номерних знаків на косовській території.Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель

"Дуже радий повідомити, що головні учасники переговорів між Косово та Сербією за сприяння ЄС погодили заходи щодо запобігання подальшій ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації їхніх відносин", — йдеться у повідомленні.

Згідно з домовленістю, Сербія перестане видавати номери із кодами косовських міст, а Косово припинить спроби перереєструвати автомобілі із сербськими номерами.

Конфлікт між Косово та Сербією спалахнув із новою силою влітку 2022 року. Наприкінці липня Пріштіна заявила, що з 1 серпня серби, які в'їжджають з території Сербії, мають обмінювати свої документи на місцеві, з терміном дії три місяці. Тієї ж практики використовує і сама Сербія. Також Косово зажадало від сербів змінити їхні автомобільні номери на місцеві.









