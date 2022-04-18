Сенегал: спалах невідомої хвороби серед рибалок

12:40 20 листопада Київ, Україна

Сенегалі понад 300 осіб госпіталізовано з висипаннями на шкірі у вигляді струпів, причини виникнення хвороби поки не встановлені.

Осередок хвороби знаходиться між портовими містами Рюфіск і Мбур, які розташовані поруч з Дакаром.



Фахівці вважають, що заразитися люди могли у відкритому морі, оскільки серед заражених тільки рибалки, які виходили на промисел.



Всіх хворих з симптомами госпіталізують на території стадіону в Рюфіску.





Влада ввела тимчасову заборону на рибальство в районі зараження. Там планується взяти проби води на аналіз.

Відзначається, що причиною захворювання міг стати витік в океан хімічних речовин, оскільки недалеко від цього місця ведеться видобуток цирконію, крім того, на узбережжі є хімічні виробництва.