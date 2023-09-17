Сенатори-республіканці вимагають від Байдена негайної передачі Україні ATACMS

Нерішучість Сполучених Штатів у питанні передачі Україні ракет великої дальності може негативно позначитися на внутрішній та зовнішній політичній обстановці держави. Про це вказали президенту деякі сенатори. Так, чотири сенатори-республіканці написали відкритий лист президенту Джо Байдену, в якому закликали негайно передати Україні ракети ATACMS.
Вони зазначають, що надання ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет та безпілотників на території окупованої Росією України.
При цьому додається, що надання ракет Україні максимально підвищить ймовірність успіху її нинішнього контрнаступу та подальших операцій.. ATACMS також може підвищити здатність України знищувати російські оборонні формування.
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США близькі до відправлення ракет ATACMS до України.
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