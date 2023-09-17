Сенатори-республіканці вимагають від Байдена негайної передачі Україні ATACMS

07:52 17 вересня Київ, Україна

Нерішучість Сполучених Штатів у питанні передачі Україні ракет великої дальності може негативно позначитися на внутрішній та зовнішній політичній обстановці держави. Про це вказали президенту деякі сенатори. Так, чотири сенатори-республіканці написали відкритий лист президенту Джо Байдену, в якому закликали негайно передати Україні ракети ATACMS.

"Ми звертаємось до Вас з наполегливим проханням негайно відправити в Україну армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS). Подальша затримка тільки ще більше підірве інтереси національної безпеки США і продовжить цей конфлікт", - йдеться у листі сенатора Роджера Вікера, Тома Коттона, Сюзанни Коллінз та Ліндсі Грем.

Вони зазначають, що надання ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет та безпілотників на території окупованої Росією України.

Зокрема, слід негайно відправити варіант ATACMS з унітарною боєголовкою великої дальності.. Нещодавній український удар по військово-морському порту Севастополя з використанням британської зброї великої дальності Storm Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї", - йдеться у листі.

При цьому додається, що надання ракет Україні максимально підвищить ймовірність успіху її нинішнього контрнаступу та подальших операцій.. ATACMS також може підвищити здатність України знищувати російські оборонні формування.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США близькі до відправлення ракет ATACMS до України.