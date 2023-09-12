Сенатор Елізабет Уоррен вимагає розслідування у SpaceX

Сенатор США Елізабет Уоррен висловила вимогу провести розслідування щодо компанії SpaceX, заснованої Ілоном Маском. Це сталося після того, як Маск визнав, що заблокував доступ до супутникової мережі Starlink в Україні з метою запобігання можливій атаці на російські військові кораблі біля берегів Криму.
Інформацію про це розповсюдило агентство Bloomberg.
Голова комітету збройних сил Сенату Джек Рід також висловив своє занепокоєння ситуацією. Він підкреслив, що SpaceX внесла позитивні зміни до космічної індустрії, але національна безпека має залишатися пріоритетом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі