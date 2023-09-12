Сенатор Елізабет Уоррен вимагає розслідування у SpaceX

12:36 12 вересня Київ, Україна

Сенатор США Елізабет Уоррен висловила вимогу провести розслідування щодо компанії SpaceX , заснованої Ілоном Маском. Це сталося після того, як Маск визнав, що заблокував доступ до супутникової мережі Starlink в Україні з метою запобігання можливій атаці на російські військові кораблі біля берегів Криму.



Інформацію про це розповсюдило агентство Bloomberg.

"Конгрес має розслідувати, що тут сталося, і чи маємо ми адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику визначає уряд, а не один мільярдер", - йдеться у заяві Уоррен.

Голова комітету збройних сил Сенату Джек Рід також висловив своє занепокоєння ситуацією. Він підкреслив, що SpaceX внесла позитивні зміни до космічної індустрії, але національна безпека має залишатися пріоритетом.