Сенатор Елізабет Уоррен вимагає розслідування у SpaceX

12:36 12 вересня Київ, Україна

Сенатор США Елізабет Уоррен висловила вимогу провести розслідування щодо компанії SpaceX, заснованої Ілоном Маском. Це сталося після того, як Маск визнав, що заблокував доступ до супутникової мережі Starlink в Україні з метою запобігання можливій атаці на російські військові кораблі біля берегів Криму.

Інформацію про це розповсюдило агентство Bloomberg.
 
"Конгрес має розслідувати, що тут сталося, і чи маємо ми адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику визначає уряд, а не один мільярдер", - йдеться у заяві Уоррен.
 
Голова комітету збройних сил Сенату Джек Рід також висловив своє занепокоєння ситуацією. Він підкреслив, що SpaceX внесла позитивні зміни до космічної індустрії, але національна безпека має залишатися пріоритетом.