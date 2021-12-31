Сенат США завершив доповідь про втручання РФ у вибори

07:58 19 серпень Київ, Україна

У США оприлюднено заключна частина доповіді, підготовленої Спецкомітету з розвідки Сенату Конгресу США. Вона присвячена результатам розслідування за фактами яке пропонується Росії втручання в минулі в 2016 році американські вибори.

У документі, що нараховує приблизно 1 тис. Сторінок, йдеться про контакти між російською стороною і соратниками Трампа.

"П'ята і заключна частина присвячена контррозвідувальної загрозу, в ній описано широкий спектр російських зусиль з надання впливу на передвиборний штаб Трампа і вибори 2016 року, - стверджується в документі. - У цій частині комітет детально викладає свої висновки, розглядаючи багато аспектів контррозвідувальної загрози, яка походить від операції російського впливу ". У опублікованому звіті за підсумками розслідування, як і в колишніх його частинах є викреслити абзаци. Дана інформація була прихована на прохання апарату директора Національної розвідки США.

У документі в черговий раз розглядаються контакти Костянтина Килимника, одного з фігурантів розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера, і екс-керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта. Колишній соратник нинішнього президента, як з'ясував ще раніше Мюллер, брехав співробітникам ФБР, офісу спецпрокурора і членам великого журі про контакти зі своїм діловим партнером Костянтином Килимник.

За версією спецкомітету, керівництво РФ санкціонував в 2016 році злом комп'ютерних мереж Демократичної партії з метою нашкодити екс-держсекретареві Хілларі Клінтон, яка брала участь в президентських перегонах, допомогти виборчого штабу Трампа і "підірвати демократичний процес в США". Законодавці не призводять доказів своїх тверджень. Прізвище президента РФ Володимира Путіна в публічній версії доповіді згадується 528 разів.

Одне розслідування, два різних виведення

На відміну від аналогічних розслідувань, що проводяться в інших комітетах обох палат Конгресу, в даному розгляді брали участь представники обох партій, вони поставили свої підписи під заявою за підсумками цього розслідування. При цьому і. о. голови комітету Марко Рубіо (республіканець від штату Флорида) заявив "без будь-яких коливань про те, що комітет не знайшов абсолютно ніяких доказів того, що займав на той момент пост кандидата [в президенти] Дональд Трамп або його виборчий штаб вступали в змову з російським урядом з метою втручання у вибори 2016 року ". У свою чергу старший демократ комітету Марк Уорнер (від штату Вірджинія) стверджував, що розслідування нібито вказує на "неймовірний рівень контактів між оточенням Трампа і співробітниками російського уряду, що становить реальну загрозу нашим виборам в сфері контррозвідки".

У попередніх частинах сенатори розглядали приписувану Росії кампанію в соціальних мережах по втручанню в вибори. Вони стверджували, що Москва нібито "прагнула допомогти виборчого штабу" Трампа.

В рамках тривав близько трьох років розслідування сенатори провели понад 200 бесід, в тому числі з членами сім'ї і колишніми співробітниками виборчого штабу президента. Перед законодавцями в закритому режимі виступили син глави держави Дональд Трамп - молодший, зять і старший радник американського лідера Джаред Кушнер, а також колишній старший радник президента Стівен Беннон.

Нові звинувачення у "втручанні"

7 серпня голова Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна виступив з твердженням, що "Росія використовує спектр заходів", щоб "очорнити колишнього віце-президента Джозефа Байдена" - основного суперника Трампа на майбутніх в листопаді виборах. Він також вважав, що якісь "пов'язані з Кремлем" особи "намагаються просувати кандидатуру президента Трампа в соцмережах і на російському телебаченні".

Втручання в американський виборчий процес в 2016 році спецслужби США інкримінують Росії. Розслідуванням цих нібито мали місце спроб впливу займався майже два роки спецпрокурор США Роберт Мюллер. Зокрема, він розслідував передбачуваний змова між владою РФ і республіканцем Трампом. В результаті Мюллер визнав, що ніякої змови не було. Трамп неодноразово відкидав підозри в будь-яких неправомірних контактах з офіційними особами Росії в період виборчої кампанії. Москва також багато разів відкидала висновки про спроби вплинути на хід виборів в США.