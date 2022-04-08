Сенат США відновив дію закону про ленд-ліз - швидке постачання зброї

Вашингтон згадав ті часи, коли допомагав у боротьбі з фашизмом у Європі, надаючи військово-технічну допомогу. На основі вже наявного досвіду Сенат США в середу, 6 квітня, одноголосно ухвалив закон про відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президентові Джо Байдену за спрощеною процедурою надсилати зброю та іншу оборонну допомогу Україні.
Сенатори підтримали закон про ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від окупантів лише за наявності необхідної зброї, а не за умови залучення іноземних військових.
Програму ленд-ліз створили та застосували під час Другої світової війни. Її досі вважають переломною, оскільки вона дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.
Закон прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних постачань за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-отримувачі виплатять їхню вартість США пізніше.
Закон про ленд-ліз тепер розгляне Палата представників. Водночас поки що незрозуміло, чи станеться це перед запланованою двотижневою перервою Палати представників.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував США за ухвалений документ.
"Вдячний Сенату США за ухвалення законопроєкту про захист української демократії завдяки ленд-лізу. Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання в Україну", - написав Кулеба у Twitter, додавши, що Україна розраховує на якнайшвидше прийняття в Палаті представників та підпис президента США.
Раніше повідомлялося, що США передали Україні 100 дронів Switchblade та підготували групу українських військових до їхнього використання.
Сенатори підтримали закон про ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від окупантів лише за наявності необхідної зброї, а не за умови залучення іноземних військових.
Програму ленд-ліз створили та застосували під час Другої світової війни. Її досі вважають переломною, оскільки вона дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.
Закон прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних постачань за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-отримувачі виплатять їхню вартість США пізніше.
Закон про ленд-ліз тепер розгляне Палата представників. Водночас поки що незрозуміло, чи станеться це перед запланованою двотижневою перервою Палати представників.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував США за ухвалений документ.
"Вдячний Сенату США за ухвалення законопроєкту про захист української демократії завдяки ленд-лізу. Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання в Україну", - написав Кулеба у Twitter, додавши, що Україна розраховує на якнайшвидше прийняття в Палаті представників та підпис президента США.
Раніше повідомлялося, що США передали Україні 100 дронів Switchblade та підготували групу українських військових до їхнього використання.
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