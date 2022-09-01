Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

08:14 04 серпня Київ, Україна

США схвалили у середу вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Це є значним розширенням альянсу з 30 членів із 1990-х років, коли він стикається з наслідками вторгнення росії в Україну.



Результат голосування був 74 проти 1 і легко перевершив більшість у дві третини з 67 голосів, необхідних для підтримки ратифікації документів про вступ обох країн.