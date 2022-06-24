Сенат США підтримав резолюцію визнати РФ спонсором тероризму

Комітет Сенату США у четвер підтримав резолюцію визнати Росії державою-спонсором тероризму.
Про це повідомив Голос Америки.
Ця резолюція є закликом до Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати росію державою-спонсором тероризму.. Також сенатори проголосували за резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброю у війні та визнає вплив конфлікту на глобальну продовольчу безпеку.
Голосування в комітеті не означає, що остаточне визнання Росії спонсоркою тероризму, - відповідне рішення має ухвалювати адміністрації Білого Дому. Про це в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки заявив член комітету з міжнародних відносин, сенатор-демократ, Кріс Кунс.
Ця резолюція є закликом до Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати росію державою-спонсором тероризму.. Також сенатори проголосували за резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброю у війні та визнає вплив конфлікту на глобальну продовольчу безпеку.
Голосування в комітеті не означає, що остаточне визнання Росії спонсоркою тероризму, - відповідне рішення має ухвалювати адміністрації Білого Дому. Про це в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки заявив член комітету з міжнародних відносин, сенатор-демократ, Кріс Кунс.
Водночас, за словами співголови комітету з міжнародних відносин, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, ця резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування у Сенаті, що може вплинути на рішення держсекретаря.
Підтримка резолюції у Комітеті Сенату Сполучених Штатів з міжнародних відносин дозволяє у майбутньому винести документ на голосування у Сенаті.
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