Сенат США підтримав резолюцію визнати РФ спонсором тероризму

07:41 24 червня Київ, Україна

Комітет Сенату США у четвер підтримав резолюцію визнати Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомив Голос Америки.



Ця резолюція є закликом до Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати росію державою-спонсором тероризму.. Також сенатори проголосували за резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброю у війні та визнає вплив конфлікту на глобальну продовольчу безпеку.



Голосування в комітеті не означає, що остаточне визнання Росії спонсоркою тероризму, - відповідне рішення має ухвалювати адміністрації Білого Дому. Про це в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки заявив член комітету з міжнародних відносин, сенатор-демократ, Кріс Кунс.

"Поки що це лише резолюція підтримана комітетом. Остаточне рішення має ухвалити адміністрація президента. Це резолюція комітету, яка закликає адміністрацію, але не є фактичним визнанням Росії як держави-спонсора тероризму", - пояснює сенатор-демократ від штату Делавер.

Водночас, за словами співголови комітету з міжнародних відносин, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, ця резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування у Сенаті, що може вплинути на рішення держсекретаря.

"Наступний крок – за Державним секретарем США. Він має зробити це визнання. Але тут, у Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції. Тому я думаю, що це матиме вплив на держсекретаря", – сказав республіканець Джеймс Ріш.

"Якщо Сполучені Штати визнають країну спонсором тероризму, це спричинить багато наслідків. Наочний приклад - Іран. Немає сумніву, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він скоїв, надавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом. Він військовий злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, вчинений від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства, все, що було вчинено в Україні, на його відповідальність. Він військовий злочинець. І нам потрібно дати потужний сигнал світу - як ми ставимося до жахливих речей, які він чинить", - заявив Ріш у коментарі для Голосу Америки.

Підтримка резолюції у Комітеті Сенату Сполучених Штатів з міжнародних відносин дозволяє у майбутньому винести документ на голосування у Сенаті.