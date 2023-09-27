Сенат США схвалив проект фінансування для запобігання "шатдауну"

Сенат Сполучених Штатів проголосував за короткострокову бюджетну резолюцію, яка дозволить уникнути припинення роботи федерального уряду. Документ передбачає понад 6 мільярдів доларів на допомогу Україні.

"Це лише представлений проект. До зупинки уряду залишається 3 робочі дні, протягом яких триватимуть дуже активні дискусії у Сенаті та Палаті представників, за якими ми посольстві не лише активно стежимо, а й активно адвокатуємо необхідність безперервної підтримки України», — додала Маркарова.