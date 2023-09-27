Сенат США схвалив проект фінансування для запобігання "шатдауну"

Сенат Сполучених Штатів проголосував за короткострокову бюджетну резолюцію, яка дозволить уникнути припинення роботи федерального уряду. Документ передбачає понад 6 мільярдів доларів на допомогу Україні.
Про це повідомило агентство Reuters.
З 1 жовтня в США може настати "шатдаун" - часткове зупинення роботи уряду - якщо до 30 вересня Конгрес (Палата представників та Сенат) не схвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік.
У Державному департаменті вважають, що "шатдаун" не вплине на військову допомогу Україні, але може змінити швидкість її надання.
Щоб запобігти "шатдауну" Сенат 77 голосами "за" і 19 "проти" підтримав проект короткострокової бюджетної резолюції. Документ передбачає фінансування уряду на 45 днів до 17 листопада.Наразі мають знайти компромісні рішення щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.Як пояснила посол України в США Оксана Маркарова, Сенат провів процедурне голосування, яке дозволить внести законопроект на голосування в Сенаті найближчим часом, після чого ухвалений законопроект буде направлено на розгляд Палати представників.За її словами, внесений законопроект про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення 6,152 мільярда доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема:
З 1 жовтня в США може настати "шатдаун" - часткове зупинення роботи уряду - якщо до 30 вересня Конгрес (Палата представників та Сенат) не схвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік.
У Державному департаменті вважають, що "шатдаун" не вплине на військову допомогу Україні, але може змінити швидкість її надання.
Щоб запобігти "шатдауну" Сенат 77 голосами "за" і 19 "проти" підтримав проект короткострокової бюджетної резолюції. Документ передбачає фінансування уряду на 45 днів до 17 листопада.Наразі мають знайти компромісні рішення щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.
- 4,499 мільярда доларів – оборонні витрати;
- 1,650 мільярдів доларів – економічна підтримка (зокрема пряма бюджетна).
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