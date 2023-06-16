Сім країн ЄС пропонують відмовитись від принципу одностайності у зовнішній політиці

08:27 13 червня Київ, Україна

Міністри закордонних справ семи країн Європейського Союзу закликали відмовитися від принципу одностайності у прийнятті рішень у спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС та ширше використовувати голосування кваліфікованою більшістю.



Про це йдеться у спільній позиції глав МЗС Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії, опублікованій Politico.



Міністри наголосили, що Євросоюзу необхідно посилити здатність діяти у кризових ситуаціях, у тому числі щодо ухвалення рішень у зовнішній політиці та обороні.

"Переважна більшість рішень у зовнішній політиці ЄС потребують одностайності, що в деяких випадках може уповільнити нашу здатність діяти. Саме всупереч, а не завдяки цим правилам, ми змогли узгодити 10 пакетів санкцій проти росії у відповідь на її агресивну війну проти суверенної держави. Ось чому ми виступаємо за ширше використання голосування кваліфікованою більшістю у Спільній зовнішній політиці та безпеці (CFSP) ЄС", - йдеться в документі.

Міністри запропонували ширше використовувати "конструктивний зміст" при ухваленні рішень. Цей принцип дозволяє ухвалити рішення, навіть якщо одна з держав проти.

"Ми побачили, наскільки ефективним може бути "конструктивний зміст", у жовтні минулого року, коли Рада ЄС із закордонних справ голосувала за нову тренувальну місію для українських військових. Ми хочемо розвинути цю тенденцію та зобов'язуємось систематично переглядати свою позицію з метою переходу від голосування "проти" до "конструктивного змісту"", - зазначили дипломати.

Також глави МЗС запропонували практичне випробування голосування кваліфікованою більшістю. Міністри зазначили, що деякі сфери зовнішньої політики ЄС вже дозволяють ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю.



Наприклад, якщо Рада ЄС одноголосно ухвалила рішення про створення громадянської місії союзу, то операційні умови цієї місії можуть бути визначені шляхом голосування кваліфікованою більшістю.

"Ми могли б аналогічно застосовувати голосування кваліфікованою більшістю при ухваленні рішень на основі спільних позицій ЄС на міжнародних форумах з прав людини", – йдеться у документі.

Крім того, міністри запропонували адаптувати спосіб ухвалення рішень у сферах, які не потребують формального голосування, але на практиці застосовують консенсус.

"Наприклад, коли високий представник робить публічну заяву від імені ЄС, її текст можна було б узгодити в імплементаційному рішенні Ради ЄС кваліфікованою більшістю, згідно зі статтею 31 (2) Договору про ЄС. Це прискорило б нашу комунікацію і зробило б наш європейський голос сильнішим", - наголосили міністри.

Вони наголосили, що розуміють стурбованість деяких країн-членів ЄС щодо використання голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці блоку, але пообіцяли врахувати "занепокоєння всіх держав-членів ЄС, щоб забезпечити ухвалення найкращих можливих рішень для наших колективних інтересів".



Зазначимо, що Євросоюз приймає важливі зовнішньополітичні чи оборонні рішення за принципом одностайності і якщо одна країна виступає проти, прийняти його неможливо. Це, зокрема, впливає процес введення санкції проти росії, які блокує Угорщина.