Сім країн ЄС пропонують відмовитись від принципу одностайності у зовнішній політиці

Міністри закордонних справ семи країн Європейського Союзу закликали відмовитися від принципу одностайності у прийнятті рішень у спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС та ширше використовувати голосування кваліфікованою більшістю.
Про це йдеться у спільній позиції глав МЗС Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії, опублікованій Politico.
Міністри наголосили, що Євросоюзу необхідно посилити здатність діяти у кризових ситуаціях, у тому числі щодо ухвалення рішень у зовнішній політиці та обороні.
Про це йдеться у спільній позиції глав МЗС Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії, опублікованій Politico.
Міністри наголосили, що Євросоюзу необхідно посилити здатність діяти у кризових ситуаціях, у тому числі щодо ухвалення рішень у зовнішній політиці та обороні.
Міністри запропонували ширше використовувати "конструктивний зміст" при ухваленні рішень. Цей принцип дозволяє ухвалити рішення, навіть якщо одна з держав проти.
Також глави МЗС запропонували практичне випробування голосування кваліфікованою більшістю. Міністри зазначили, що деякі сфери зовнішньої політики ЄС вже дозволяють ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю.
Наприклад, якщо Рада ЄС одноголосно ухвалила рішення про створення громадянської місії союзу, то операційні умови цієї місії можуть бути визначені шляхом голосування кваліфікованою більшістю.
Наприклад, якщо Рада ЄС одноголосно ухвалила рішення про створення громадянської місії союзу, то операційні умови цієї місії можуть бути визначені шляхом голосування кваліфікованою більшістю.
Крім того, міністри запропонували адаптувати спосіб ухвалення рішень у сферах, які не потребують формального голосування, але на практиці застосовують консенсус.
Вони наголосили, що розуміють стурбованість деяких країн-членів ЄС щодо використання голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці блоку, але пообіцяли врахувати "занепокоєння всіх держав-членів ЄС, щоб забезпечити ухвалення найкращих можливих рішень для наших колективних інтересів".
Зазначимо, що Євросоюз приймає важливі зовнішньополітичні чи оборонні рішення за принципом одностайності і якщо одна країна виступає проти, прийняти його неможливо. Це, зокрема, впливає процес введення санкції проти росії, які блокує Угорщина.
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