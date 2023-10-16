Сектор Газа: серйозні проблеми та нестача мішків для трупів

18:01 16 жовтня Київ, Україна

Сектор Газа, заблокований ізраїльськими військами, зіштовхнувся із серйозними проблемами, вичерпуючи свої ресурси, включаючи навіть мішки для трупів.



Це було оголошено у звіті Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям та роботам (БАПОР).



Звіт наголошує, що кількість жертв продовжує зростати, а в Секторі Газа не вистачає мішків для загиблих. Важливі служби, такі як охорона здоров'я, водопостачання та санітарія, знаходяться на межі колапсу через відсутність електроенергії протягом п'яти днів.



За даними звіту, на момент його складання у Секторі Газа було активно функціонувало вісім центрів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу.. Проте рівень запасів лікарських ресурсів, необхідні підтримки служб, оцінювався як критичний і тривалий термін.



Сектор Газа знаходиться у вкрай складній гуманітарній ситуації, яка потребує термінових дій та міжнародної допомоги для забезпечення продовольчої безпеки та основних життєво важливих послуг у цьому регіоні.