Секретна конференція у Литві щодо усунення від влади путіна

07:24 28 травня Київ, Україна

В даний час немає жодної людини, яка б не замислювалася про майбутній кінець «ери путіна». Те, що цей час не за горами, розуміють усі. Але як це вплине на подальшу політику кремля?

У Литві відбулася секретна конференція, де обговорювали, як використовувати вторгнення РФ в Україну для усунення від влади президента Росії Володимира Путіна.

Зазначається, що збори організував міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс. На зустріч приїхали близько 70 учасників – колишні провідні політики, експерти, журналісти та правозахисники.

"Путін приніс до Росії путінізм так само, як Гітлер зробив фашизм соціально прийнятним у Німеччині. Ось чому сьогодні до рейху Путіна треба ставитися як до німецького рейху в роки війни з 1939 по 1945 рік.. Німців пригнічував Гітлер так само, як росіян пригнічує Путін, але обидва народи полегшили це своїм деспотам", - заявив один із учасників конференції.

За словами іншого учасника, "російський світ" – це расистська ідеологія.

"Путін вважає, що росіяни етнічно вищі за українців, тому він має право відбирати в українців вдома і підпорядковувати їх. Тому потрібна "депутинізація" Росії, і якнайшвидше", - сказав ще один учасник зборів.

Повідомляється, що на конференції обговорювали три можливі сценарії "депутинізації":

"Росія стане великою Україною" - тріщини в режимі призводять до кінця нинішнього режиму, проводяться демократичні вибори, і РФ розвивається українським шляхом. Але це дуже малоймовірно.

Путіна скидають його генерали в армії та спецслужбах, а на зміну приходить новий, менш войовничий режим.

"Повстання знизу" - якщо "неосвічені маси" повстануть проти режиму страху, розпачу та бідності, виникнуть умови, подібні до війни, почнуться вуличні бої у всіх містах, а РФ розпадеться на багато республік.

Нагадаємо, як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, можливе усунення президента Росії Володимира Путіна саме собою здатне зупинити війну Росії проти України, але цього недостатньо для відновлення системи безпеки.

Також повідомлялося, що великі російські бізнесмени роздратовані політикою президента РФ Володимира Путіна та шукають шляхи впливу на нього.