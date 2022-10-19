Секретар білоруського Червоного Хреста закликав "лікувати" ЛГБТ-людей

На державному телебаченні генеральний секретар білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов та голова Білоруської спілки жінок Ольга Шпілевська обговорювали "традиційні та нетрадиційні цінності". Водночас прозвучали антинаукові та дискримінаційні заклики "лікувати" ЛГБТ-людей як "психічно хворих".
Ця розмова відбулася у програмі "Постскриптум" на телеканалі СТV.
Ця розмова відбулася у програмі "Постскриптум" на телеканалі СТV.
Дмитро Шевцов заявив, що дітям потрібно розповідати, що існують якісь нетрадиційні відносини між статями, але це нібито "неприродно", це "психологічне захворювання".
Ольга Шпілевська у свою чергу пораділа, що американський та європейський кінематограф йдуть "з білоруського ринку". Вона незадоволена, що західні мультфільми та фільми просувають думку, що бути ЛГБТ-людиною нормально.
Вона додала, що поділяє думку про "хворобу" ЛГБТ-людей і що батькам та вчителям потрібно "не опускати руки", щоб повернути дитину до "нормальності".
Дмитро Шевцов також заявив, що ЛГБТ "пропагується" через мультфільми та тінейджерські фільми "для знищення цілих цивілізацій, країн, громад".
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