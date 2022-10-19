Секретар білоруського Червоного Хреста закликав "лікувати" ЛГБТ-людей

18:44 19 жовтня Київ, Україна





Ця розмова відбулася у програмі "Постскриптум" на телеканалі СТV. На державному телебаченні генеральний секретар білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов та голова Білоруської спілки жінок Ольга Шпілевська обговорювали "традиційні та нетрадиційні цінності". Водночас прозвучали антинаукові та дискримінаційні заклики "лікувати" ЛГБТ -людей як "психічно хворих".Ця розмова відбулася у програмі "Постскриптум" на телеканалі СТV.

Дмитро Шевцов заявив, що дітям потрібно розповідати, що існують якісь нетрадиційні відносини між статями, але це нібито "неприродно", це "психологічне захворювання".

«Адже дитина дивиться на сім'ю. Якщо в сім'ї нормальні людські цінності, якщо в суспільстві нетерпимість до таких збочень. Я завжди кажу, що це все-таки психічне відхилення та захворювання, тому його потрібно лікувати. Хто хоче уподібнюватися – заради бога”, – заявив Дмитро Шевцов.

Ольга Шпілевська у свою чергу пораділа, що американський та європейський кінематограф йдуть "з білоруського ринку". Вона незадоволена, що західні мультфільми та фільми просувають думку, що бути ЛГБТ-людиною нормально.

“Хоч як би ми дітей не виховували, коли вони у цьому сидять, це на підкірку впливає, і вони це вважають нормальним. Я не хочу, щоб наші діти це вважали за нормальне. Я хочу, щоб вони розуміли, що ми люди православні, традиційні, щоб вони вбирали хороші мультики, які ми завжди дивилися. "Паровозик з Ромашкова" той самий", - заявила глава Білоруського союзу жінок.

Вона додала, що поділяє думку про "хворобу" ЛГБТ-людей і що батькам та вчителям потрібно "не опускати руки", щоб повернути дитину до "нормальності".

"Тут потрібно просто і батькам розуміти: якщо ми помічаємо якісь речі, схильності, до цього потрібно поставитися як до захворювання, вчасно це помітити та попросити допомоги у фахівців, щоб подивитися, як цю річ можна виправити на нормальність максимальними умовами", - сказала Шпілєвська.

Дмитро Шевцов також заявив, що ЛГБТ "пропагується" через мультфільми та тінейджерські фільми "для знищення цілих цивілізацій, країн, громад".