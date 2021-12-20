Сейшельські острови знову недоступні для українців

Всім, хто був сповнений надій на поїздку на Сейшельські острови, доведеться змінити свої плани. Так само швидко, як змінюється рівень захворюваності в нашій країні на коронавірус, змінюється і ситуація з дозволом в'їзду українців в деякі країни. Як повідомив вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Сейшели закрили свої кордони для українських громадян.

"Минулого тижня я оголошував країни, відкриті або відносно відкриті для українців. За цей тиждень змінилася політика на Сейшельських островах. Було прийнято рішення про закриття країни для в'їзду українських туристів, але при цьому позитивної є новина, що Болгарія буквально вчора прийняла рішення, яким навпаки, продовжила на місяць спрощений порядок в'їзду для громадян України ", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що збільшується кількість громадян, які відвідують інтерактивну онлайн-карту подорожей по світу для українців на час пандемії COVID-19 (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/) для ознайомлення з умовами та можливістю в'їзду в інші країни світу.

"Трійка країн, які користуються найбільшою увагою наших співвітчизників - це Угорщина, Туреччина і Росія. Після них відразу йде Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія ", - підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, що раніше було названо умова відкриття кордонів ЄС для українців. Українців почнуть пускати в Євросоюз, коли епідемія коронавируса в країні сповільниться і добове число нових випадків буде стабільно низьким.

Також повідомлялося, що українським прикордонникам пропонують хабарі для обходу нових правил. Українці та іноземці намагалися підкупити прикордонників, щоб безперешкодно потрапити в країну, порушуючи правила.