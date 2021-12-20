Сейшельські острови знову недоступні для українців

Всім, хто був сповнений надій на поїздку на Сейшельські острови, доведеться змінити свої плани. Так само швидко, як змінюється рівень захворюваності в нашій країні на коронавірус, змінюється і ситуація з дозволом в'їзду українців в деякі країни. Як повідомив вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Сейшели закрили свої кордони для українських громадян.
Міністр додав, що збільшується кількість громадян, які відвідують інтерактивну онлайн-карту подорожей по світу для українців на час пандемії COVID-19 (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/) для ознайомлення з умовами та можливістю в'їзду в інші країни світу.
Нагадаємо, що раніше було названо умова відкриття кордонів ЄС для українців. Українців почнуть пускати в Євросоюз, коли епідемія коронавируса в країні сповільниться і добове число нових випадків буде стабільно низьким.
Також повідомлялося, що українським прикордонникам пропонують хабарі для обходу нових правил. Українці та іноземці намагалися підкупити прикордонників, щоб безперешкодно потрапити в країну, порушуючи правила.
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