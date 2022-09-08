Сейм Латвії визнав незалежність Латвійської православної церкви від РПЦ

Депутати парламенту Латвії 8 вересня терміново ухвалили поправки до закону про самостійність Латвійської православної церкви.
Про це повідомили на офіційному сайті Сейму.
До кінця жовтня латвійська церква має привести свій статут у відповідність до поправок.
Як відомо, РПЦ активно підтримує агресивну політику володимира путіна та війну проти України, а глава РПЦ патріарх кирилл (гундяїв) відзначився численними заявами на підтримку так званої "спецоперації".
Нагадаємо, 5 вересня президент Латвії Егілс Левітс вніс поправки про відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату.. У РПЦ назвали цю пропозицію "антиконституційним втручанням у внутрішні справи церкви".
Нагадаємо, 5 вересня президент Латвії Егілс Левітс вніс поправки про відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату.. У РПЦ назвали цю пропозицію "антиконституційним втручанням у внутрішні справи церкви".
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