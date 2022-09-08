Сейм Латвії визнав незалежність Латвійської православної церкви від РПЦ

18:34 08 вересня Київ, Україна

Депутати парламенту Латвії 8 вересня терміново ухвалили поправки до закону про самостійність Латвійської православної церкви.

Про це повідомили на офіційному сайті Сейму.

"Це рішення "відповідає інтересам латиського православ'я, всього суспільства та національної безпеки", - заявив голова комісії Сейму з прав людини та громадських справ Артус Кайміньш.

До кінця жовтня латвійська церква має привести свій статут у відповідність до поправок.