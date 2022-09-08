Сейм Латвії визнав незалежність Латвійської православної церкви від РПЦ

18:34 08 вересня Київ, Україна

Депутати парламенту Латвії 8 вересня терміново ухвалили поправки до закону про самостійність Латвійської православної церкви.
Про це повідомили на офіційному сайті Сейму.
"Це рішення "відповідає інтересам латиського православ'я, всього суспільства та національної безпеки", - заявив голова комісії Сейму з прав людини та громадських справ Артус Кайміньш.
До кінця жовтня латвійська церква має привести свій статут у відповідність до поправок.
Як відомо, РПЦ активно підтримує агресивну політику володимира путіна та війну проти України, а глава РПЦ патріарх кирилл (гундяїв) відзначився численними заявами на підтримку так званої "спецоперації".

Нагадаємо, 5 вересня президент Латвії Егілс Левітс вніс поправки про відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату.. У РПЦ назвали цю пропозицію "антиконституційним втручанням у внутрішні справи церкви".