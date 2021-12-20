Сьогодні законодавці США провели зустріч із президентом Тайваню Цай Інвенем

15:49 26 листопад Київ, Україна

У Пекіні офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь засудив цей візит, назвавши його порушенням принципу єдиного Китаю, згідно з яким Тайвань вважається частиною Китаю.



Той факт, що окремі політики США безглуздо кидають виклик принципу єдиного Китаю та заохочують сили за незалежність Тайваню, викликав сильне обурення 1,4 мільярда Той факт, що окремі політики США безглуздо кидають виклик принципу єдиного Китаю та заохочують сили за незалежність Тайваню, викликав сильне обурення 1,4 мільярда китайців” , - сказав Чжао.



Він додав, що об'єднання Тайваню та Китаю - це нестримна історична тенденція”.



Президент Тайваню Цай вітав американців в Офісі Президента в Тайбеї, він наголосив на позитивній тенденції співпраці двох сторін у справах ветеранів, економічних питаннях і торгівлі, одночасно підтвердивши тісний зв'язок острова зі США.



Тайвань продовжуватиме розширювати співпрацю зі Сполученими Штатами, щоб відстоювати наші спільні цінності свободи та демократії та забезпечувати мир та стабільність у регіоні”, - сказав Цай.



Візит американських законодавців на Тайвань є третім цього року і пройшов через кілька тижнів після того, як острів відвідала група з шести республіканців-членів Конгресу. Ця делегація зустрілася, зокрема, з президентом Цаєм, генеральним секретарем національної безпеки Веллінгтоном Ку та міністром закордонних справ Джозефом Ву.



Адміністрація американського президента, у свою чергу, запросила Тайвань на Саміт за демократію, який відбудеться у грудні, що викликало різку негативну реакцію з боку Китаю.



Нагадаємо, на початку поточного тижня на Соломонових островах антиурядові учасники заворушень провели акції протесту та пограбували частини столиці, зокрема, через скарги на рішення 2019 року переключити дипломатичне визнання з Тайваню на Китай. Китай веде кампанію з переманювання дипломатичних союзників Тайваню, що залишилися.