Сьогодні законодавці США провели зустріч із президентом Тайваню Цай Інвенем

У Пекіні офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь засудив цей візит, назвавши його порушенням принципу єдиного Китаю, згідно з яким Тайвань вважається частиною Китаю.
Той факт, що окремі політики США безглуздо кидають виклик принципу єдиного Китаю та заохочують сили за незалежність Тайваню, викликав сильне обурення 1,4 мільярда китайців”, - сказав Чжао.
Він додав, що об'єднання Тайваню та Китаю - це нестримна історична тенденція”.
Президент Тайваню Цай вітав американців в Офісі Президента в Тайбеї, він наголосив на позитивній тенденції співпраці двох сторін у справах ветеранів, економічних питаннях і торгівлі, одночасно підтвердивши тісний зв'язок острова зі США.
Тайвань продовжуватиме розширювати співпрацю зі Сполученими Штатами, щоб відстоювати наші спільні цінності свободи та демократії та забезпечувати мир та стабільність у регіоні”, - сказав Цай.
Візит американських законодавців на Тайвань є третім цього року і пройшов через кілька тижнів після того, як острів відвідала група з шести республіканців-членів Конгресу. Ця делегація зустрілася, зокрема, з президентом Цаєм, генеральним секретарем національної безпеки Веллінгтоном Ку та міністром закордонних справ Джозефом Ву.
Адміністрація американського президента, у свою чергу, запросила Тайвань на Саміт за демократію, який відбудеться у грудні, що викликало різку негативну реакцію з боку Китаю.
Нагадаємо, на початку поточного тижня на Соломонових островах антиурядові учасники заворушень провели акції протесту та пограбували частини столиці, зокрема, через скарги на рішення 2019 року переключити дипломатичне визнання з Тайваню на Китай. Китай веде кампанію з переманювання дипломатичних союзників Тайваню, що залишилися.
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