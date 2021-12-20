Сьогодні у Відні відбудуться переговори щодо ядерної угоди між США та Іраном

Сполучені Штати за президента Джо Байдена мають відновити 29 листопада непрямі переговори з Іраном у Відні. Ці переговори щодо можливості порятунку іранської ядерної угоди набагато менш оптимістичні, ніж весняні.
Його можливості завадити Тегерану розробити ядерну бомбу будуть обмежені, якщо переговори зазнають невдачі.
Відновлення угоди 2015 року
Ставши президентом, Дональд Трамп вийшов із міжнародної угоди у 2018 році і знову ввів санкції США, скасовані відповідно до умов угоди.
У відповідь Ісламська Республіка порушила багато обмежень, встановлених для її ядерної програми.
Байден сказав, що хоче повернутися до угоди, укладеної у 2015 році тодішнім президентом Бараком Обамою, за якого Байден обіймав посаду віцепрезидента, за умови, що Іран також відновить початкові умови.
Непрямі переговори у Відні відновляться сьогодні після п'ятимісячного призупинення Іраном.
«Є можливості для швидкого досягнення та реалізації домовленості», - заявив у середу представник Держдепартаменту США.
Але американський посланець Ірану Роб Меллі заявив, що позиція Тегерана «не віщує нічого хорошого для переговорів».
Вашингтон звинуватив близькосхідну націю в тому, що вона зволікає та збільшує свої «радикальні» вимоги, але при цьому досягає прогресу, який значно наблизить його до розробки бомби.
Тимчасова угода
Якщо після поновлення переговорів Сполученим Штатам швидко стане очевидним, що Іран хоче лише виграти час, щоб активізувати свої ядерні досягнення, Вашингтон не «сидітиме склавши руки», - попередив Меллі.
"Нам доведеться побачити й інші дипломатичні зусилля, щоб спробувати вирішити ядерні амбіції Ірану", - сказав він.
Одним із згаданих дипломатичних варіантів була можлива тимчасова угода.
"Адміністрація Байдена могла б розглянути короткострокову угоду, обмежену угоду, яка заморожує деякі з найбільш чутливих з точки зору поширення видів діяльності в Ірані в обмін на деяке скромне ослаблення санкцій", - Келсі Давенпорт, голова відділу політики нерозповсюдження в Асоціації з контролю над озброєннями. - Нещодавно повідомили AFP.
Мета полягає в тому, щоб виграти час, оскільки Тегеран набагато ближче до володіння ядерною бомбою, ніж раніше.
Але такий крок ризикує спровокувати обурення у Вашингтоні серед республіканців, а також серед кількох членів Демократичної партії Байдена, які вважали б це надто щедрою поступкою Ірану.
Більш повний
"Якщо Іран повернеться за стіл переговорів з довгим списком вимог поза СВПД, США можуть відповісти" і подати свій власний список про роль Ірану в регіональних конфліктах та його балістичних ракетах, - сказав Давенпорт, використовуючи офіційну абревіатуру для ядерної угоди.
Але це призведе до тривалих і складних переговорів із невизначеним результатом.
І ніщо не заважає Ірану тим часом продовжувати розвивати свою ядерну програму.
На думку Сюзанни Ді Маджіо, дослідниці з аналітичного центру Фонду Карнегі за міжнародний світ, «варіанти, окрім відновлення угоди, невеликі».
«Якби існував кращий план, ми вже почули б його», - сказала вона в п'ятницю під час обміну думками з репортерами.
Однією з можливостей є посилення економічних санкцій, навіть незважаючи на те, що адміністрація Демократичної партії продовжує розцінювати підхід «максимального тиску» епохи Трампа як провал.
Каральні заходи також можуть бути спрямовані на Китай, який продовжує купувати іранську нафту, незважаючи на ембарго США. Але навряд чи Пекін змінить свою позицію.
Американські яструби, які виступають проти угоди 2015 року - а їх багато, особливо серед консерваторів, - стверджують, що Вашингтону слід посилити економічний, дипломатичний і навіть військовий тиск, не чекаючи на результати переговорів у Відні.
Військовий варіант
Звинувачена в слабкості прихильниками жорсткішої позиції, адміністрація Байдена в жовтні почала посилювати свій підхід, попереджаючи, що для запобігання перетворенню Ірану на ядерну державу пропонуються «інші варіанти», окрім дипломатії.
Білий дім не уточнив, які це були варіанти, але чітко натякнув на можливість воєнних дій.
Однак у відомій статті колишній американський дипломат Денніс Росс сказав, що «рутинне» посилання на «інші варіанти» стало недостатнім, оскільки «Тегеран більше не сприймає Вашингтон всерйоз».
«Адміністрація Байдена має знову покласти на стіл перспективу військової ескалації, якщо вона сподівається досягти прогресу в ядерній проблемі», - написав він в есе, опублікованому 27 жовтня.
Зі свого боку, Іран явно сприйняв цей варіант як нагоду.
Але для ДіМаджіо військова сила «врешті-решт не вирішить проблему.
«Фактично, прецедент у тому, що іранці зіткнулися з тиском», - попередила вона.
«Більше агресивні кроки, що виходять за межі санкцій, включаючи подальший саботаж ядерної програми Ірану, можуть призвести до прорахунку, помилки чи ескалації, з якою неможливо впоратися, що може спровокувати запеклий конфлікт».
Його можливості завадити Тегерану розробити ядерну бомбу будуть обмежені, якщо переговори зазнають невдачі.
Відновлення угоди 2015 року
Ставши президентом, Дональд Трамп вийшов із міжнародної угоди у 2018 році і знову ввів санкції США, скасовані відповідно до умов угоди.
У відповідь Ісламська Республіка порушила багато обмежень, встановлених для її ядерної програми.
Байден сказав, що хоче повернутися до угоди, укладеної у 2015 році тодішнім президентом Бараком Обамою, за якого Байден обіймав посаду віцепрезидента, за умови, що Іран також відновить початкові умови.
Непрямі переговори у Відні відновляться сьогодні після п'ятимісячного призупинення Іраном.
«Є можливості для швидкого досягнення та реалізації домовленості», - заявив у середу представник Держдепартаменту США.
Але американський посланець Ірану Роб Меллі заявив, що позиція Тегерана «не віщує нічого хорошого для переговорів».
Вашингтон звинуватив близькосхідну націю в тому, що вона зволікає та збільшує свої «радикальні» вимоги, але при цьому досягає прогресу, який значно наблизить його до розробки бомби.
Тимчасова угода
Якщо після поновлення переговорів Сполученим Штатам швидко стане очевидним, що Іран хоче лише виграти час, щоб активізувати свої ядерні досягнення, Вашингтон не «сидітиме склавши руки», - попередив Меллі.
"Нам доведеться побачити й інші дипломатичні зусилля, щоб спробувати вирішити ядерні амбіції Ірану", - сказав він.
Одним із згаданих дипломатичних варіантів була можлива тимчасова угода.
"Адміністрація Байдена могла б розглянути короткострокову угоду, обмежену угоду, яка заморожує деякі з найбільш чутливих з точки зору поширення видів діяльності в Ірані в обмін на деяке скромне ослаблення санкцій", - Келсі Давенпорт, голова відділу політики нерозповсюдження в Асоціації з контролю над озброєннями. - Нещодавно повідомили AFP.
Мета полягає в тому, щоб виграти час, оскільки Тегеран набагато ближче до володіння ядерною бомбою, ніж раніше.
Але такий крок ризикує спровокувати обурення у Вашингтоні серед республіканців, а також серед кількох членів Демократичної партії Байдена, які вважали б це надто щедрою поступкою Ірану.
Більш повний
"Якщо Іран повернеться за стіл переговорів з довгим списком вимог поза СВПД, США можуть відповісти" і подати свій власний список про роль Ірану в регіональних конфліктах та його балістичних ракетах, - сказав Давенпорт, використовуючи офіційну абревіатуру для ядерної угоди.
Але це призведе до тривалих і складних переговорів із невизначеним результатом.
І ніщо не заважає Ірану тим часом продовжувати розвивати свою ядерну програму.
На думку Сюзанни Ді Маджіо, дослідниці з аналітичного центру Фонду Карнегі за міжнародний світ, «варіанти, окрім відновлення угоди, невеликі».
«Якби існував кращий план, ми вже почули б його», - сказала вона в п'ятницю під час обміну думками з репортерами.
Однією з можливостей є посилення економічних санкцій, навіть незважаючи на те, що адміністрація Демократичної партії продовжує розцінювати підхід «максимального тиску» епохи Трампа як провал.
Каральні заходи також можуть бути спрямовані на Китай, який продовжує купувати іранську нафту, незважаючи на ембарго США. Але навряд чи Пекін змінить свою позицію.
Американські яструби, які виступають проти угоди 2015 року - а їх багато, особливо серед консерваторів, - стверджують, що Вашингтону слід посилити економічний, дипломатичний і навіть військовий тиск, не чекаючи на результати переговорів у Відні.
Військовий варіант
Звинувачена в слабкості прихильниками жорсткішої позиції, адміністрація Байдена в жовтні почала посилювати свій підхід, попереджаючи, що для запобігання перетворенню Ірану на ядерну державу пропонуються «інші варіанти», окрім дипломатії.
Білий дім не уточнив, які це були варіанти, але чітко натякнув на можливість воєнних дій.
Однак у відомій статті колишній американський дипломат Денніс Росс сказав, що «рутинне» посилання на «інші варіанти» стало недостатнім, оскільки «Тегеран більше не сприймає Вашингтон всерйоз».
«Адміністрація Байдена має знову покласти на стіл перспективу військової ескалації, якщо вона сподівається досягти прогресу в ядерній проблемі», - написав він в есе, опублікованому 27 жовтня.
Зі свого боку, Іран явно сприйняв цей варіант як нагоду.
Але для ДіМаджіо військова сила «врешті-решт не вирішить проблему.
«Фактично, прецедент у тому, що іранці зіткнулися з тиском», - попередила вона.
«Більше агресивні кроки, що виходять за межі санкцій, включаючи подальший саботаж ядерної програми Ірану, можуть призвести до прорахунку, помилки чи ескалації, з якою неможливо впоратися, що може спровокувати запеклий конфлікт».
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