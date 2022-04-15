Сьогодні в Китаї відкрився найбільший в світі планетарій

Сьогодні в Шанхаї вперше для відвідувачів відкрив свої двері найбільший і єдиний в своєму роді Шанхайський астрономічний музей (ШАМ).
Про це напередодні повідомило Синьхуа.
Площа планетарію, який є філією Шанхайського науково-технологічного музею, складає близько 58,6 тис. кв. м.
Зазначено, що в ШАМ представлені близько 70 метеоритів з Місяця, Марса і астероїда Веста, а також більше ніж 120 колекцій культурних реліквій, серед яких роботи Ньютона, Галілея і Кеплера.
Серед експонатів - зразки місячного ґрунту, доставленого китайським місячним зондом Чан'е-5.
"З метою підтримки наукових досліджень і популяризації науки ШАМ обладнаний навчальним сонячним телескопом з адаптивною оптикою і двофокусним метровим телескопом", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в планетарії впроваджені такі технології, як візуалізація даних, доповнена і віртуальна реальність, а також біометричні технології.
Площа планетарію, який є філією Шанхайського науково-технологічного музею, складає близько 58,6 тис. кв. м.
Зазначено, що в ШАМ представлені близько 70 метеоритів з Місяця, Марса і астероїда Веста, а також більше ніж 120 колекцій культурних реліквій, серед яких роботи Ньютона, Галілея і Кеплера.
Серед експонатів - зразки місячного ґрунту, доставленого китайським місячним зондом Чан'е-5.
"З метою підтримки наукових досліджень і популяризації науки ШАМ обладнаний навчальним сонячним телескопом з адаптивною оптикою і двофокусним метровим телескопом", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в планетарії впроваджені такі технології, як візуалізація даних, доповнена і віртуальна реальність, а також біометричні технології.
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