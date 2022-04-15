Сьогодні в Китаї відкрився найбільший в світі планетарій

08:26 18 липня Київ, Україна

Сьогодні в Шанхаї вперше для відвідувачів відкрив свої двері найбільший і єдиний в своєму роді Шанхайський астрономічний музей (ШАМ).
 
Про це напередодні повідомило Синьхуа.

Площа планетарію, який є філією Шанхайського науково-технологічного музею, складає близько 58,6 тис. кв. м.

Зазначено, що в ШАМ представлені близько 70 метеоритів з Місяця, Марса і астероїда Веста, а також більше ніж 120 колекцій культурних реліквій, серед яких роботи Ньютона, Галілея і Кеплера.

Серед експонатів - зразки місячного ґрунту, доставленого китайським місячним зондом Чан'е-5.

"З метою підтримки наукових досліджень і популяризації науки ШАМ обладнаний навчальним сонячним телескопом з адаптивною оптикою і двофокусним метровим телескопом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в планетарії впроваджені такі технології, як візуалізація даних, доповнена і віртуальна реальність, а також біометричні технології.
 
Фото: Шанхайский астрономический музей 01
Фото: Шанхайский астрономический музей 02
Фото: Шанхайский астрономический музей 03
Фото: Шанхайский астрономический музей 04
Фото: Шанхайский астрономический музей 05