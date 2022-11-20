Сьогодні у Казахстані розпочалося голосування на виборах президента

07:48 20 листопада Київ, Україна

У Казахстані почали відкриватися дільниці для голосування на виборах президента. Загалом балотується шість кандидатів. Про це у неділю, 20 листопада, повідомляє Іnformburo.kz.

Ці вибори дострокові. При цьому вибори проводяться за новою системою - президент обирається на сім років без права переобрання.

Для перемоги у І турі потрібно 50% голосів, порогу явки немає. На цей раз у бюлетенях з'явилася графа "проти всіх".

На посаду глави держави претендують шість кандидатів:

Каракат Абден, громадський діяч, Національний альянс професійних соціальних працівників;

Нурлан Ауесбаєв, опозиційна ОСДП;

Жигулі Дайрабаєв, партія Ауил, голова асоціації фермерів республіки;

Мейрам Кажікен, Співдружність профспілок Казахстану Аманат, економіст;

Касим-Жомарт Токаєв, Громадська коаліція;

Салтанат Турсинбекова, правозахисниця, РГО Қазақ аналари - дәстүрге жол.

Загалом по країні на виборах буде задіяна 10 101 дільниця, до списків виборців включено 11 950 485 громадян.. За представництв Казахстану в 53 країнах створено 68 виборчих дільниць.

Як повідомлялося раніше, у Росії готують новий президентський термін для путіна.