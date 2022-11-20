Сьогодні у Казахстані розпочалося голосування на виборах президента

У Казахстані почали відкриватися дільниці для голосування на виборах президента. Загалом балотується шість кандидатів. Про це у неділю, 20 листопада, повідомляє Іnformburo.kz.
Ці вибори дострокові. При цьому вибори проводяться за новою системою - президент обирається на сім років без права переобрання.
Для перемоги у І турі потрібно 50% голосів, порогу явки немає. На цей раз у бюлетенях з'явилася графа "проти всіх".
На посаду глави держави претендують шість кандидатів:
- Каракат Абден, громадський діяч, Національний альянс професійних соціальних працівників;
- Нурлан Ауесбаєв, опозиційна ОСДП;
- Жигулі Дайрабаєв, партія Ауил, голова асоціації фермерів республіки;
- Мейрам Кажікен, Співдружність профспілок Казахстану Аманат, економіст;
- Касим-Жомарт Токаєв, Громадська коаліція;
- Салтанат Турсинбекова, правозахисниця, РГО Қазақ аналари - дәстүрге жол.
Загалом по країні на виборах буде задіяна 10 101 дільниця, до списків виборців включено 11 950 485 громадян.. За представництв Казахстану в 53 країнах створено 68 виборчих дільниць.
Як повідомлялося раніше, у Росії готують новий президентський термін для путіна.
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