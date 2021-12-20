Сьогодні в Білорусі почалися президентські вибори

Сьогодні, 4 серпня, в Білорусі стартували вибори президента країни. Це лише перший етап виборів, в якому візьмуть участь ті, хто з ряду причин має право проголосувати достроково. Триватиме таке дострокове голосування до суботи 8 серпня.

Загальний день голосування в країні призначений на 9 серпня.

У країні створено 5 767 дільниць для голосування, в тому числі 231 - в санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, лікарнях та інших організаціях охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, 13 - у військових частинах.

Крім того, для громадян Білорусі, які проживають за межами країни, утворено 44 дільниці для голосування.

Всього в списки виборців на майбутніх виборах президента включено 6 млн 844 тис. 932 людини. Найбільше число виборців в Мінську - 1 млн 241 тис. 21, найменше - в Гродненській області (751 тис. 84). Крім того, до списків виборців внесено 5 319 білоруських громадян, які перебувають за межами республіки.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. За пост глави держави боротимуться п'ять кандидатів, серед яких діючий президент Олександр Лукашенко.

Як повідомлялося, опозиційні політики Світлана Тіхановском, Валерія Цепкало і Віктор Бабарика домовилися об'єднатися в боротьбі проти Лукашенка.