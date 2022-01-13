Сьогодні вранці біля узбережжя Чилі сталися два потужні землетруси

10:40 01 вересень Київ, Україна

Сьогодні вранці, 1 вересня біля узбережжя Чилі протягом однієї години сталися два потужні землетруси. Про це повідомляє пресцентр Геологічної служби США.



Перший землетрус магнітудою 6,3 було зафіксовано 1 вересня о 07:30 за київським часом. Епіцентр знаходився за 80 км від міста Валленар на глибині 17 км.



Проте вже через годину за 88 км від міста Валленар на глибині 16,3 км стався другий землетрус магнітудою 5,5.



Інформації про постраждалих або завдані збитки поки немає.





