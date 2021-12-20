Сьогодні пройде відеоконференція Байдена та Путіна

Відеоконференція президентів Росії та США відбудеться у закритому режимі. Її початок запланований на 17:00 за київським часом.
Поки що невідомо, чи будуть публічні заяви Байдена та Путіна після діалогу. Журналістам пообіцяли показати кілька перших секунд розмови. Зв'язок між США та Росією буде зашифрований на випадок атаки хакерів або шпигунства.
За попередньою інформацією, глави держав переважно говоритимуть про Україну.
Росія переймається тим, що НАТО допомагає переозброювати українську армію. У відповідь американці та європейці говорять про високу концентрацію російських військ біля західних кордонів. Відомо, що перед розмовою з Путіним Джо Байден погодив свої ключові позиції із лідерами Британії, Італії, Німеччини та Франції.
«Президент Росії Володимир Путін відповідатиме на скарги Заходу, стурбованого концентрацією російських військ поблизу кордону з Україною. Він скаже, що хоче мати гарантії, за якими НАТО та його члени, наприклад, США, не будуть рухатися на схід і розміщувати свої війська в Україні чи будь-якій іншій державі поблизу російського кордону», - зазначив аналітик Associated Press Роберт Бернс.
Напередодні переговорів Байдена з Путіним держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Домовилися діяти спільно та скоординовано, написав президент України у Twitter.
На Банковій кажуть, що після переговорів із Путіним, Байден зателефонує Володимиру Зеленському. Проте, ймовірно, вже в середу, бо сьогодні у графіку американського лідера ця розмова не запланована.
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