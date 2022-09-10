Сьогодні принца Чарльза офіційно проголошено королем Карлом III

10:24 10 вересня Київ, Україна

У Великій Британії вранці в суботу, 10 вересня, відбудеться історична церемонія в Сент-Джеймському палаці, на якій монарха Карла III буде офіційно проголошено королем, повідомляє ВВС.

Прапори, приспущені на знак жалоби покійною королевою, піднімуться на повний флагшток після Ради престолонаслідування, яка вперше транслюватиметься по телебаченню.

На Раді, яка розпочнеться о 10:00, король зробить особисту заяву про смерть королеви і дасть клятву зберегти церкву Шотландії – адже у Шотландії існує поділ влади між церквою та державою.

Серед присутніх буде Камілла, дружина Карла, яка тепер має титул королеви-консорту, і син короля Вільям, новий принц Уельський.

Перше публічне проголошення короля має відбутися з балкону Friar Court палацу Сент-Джеймс у Лондоні об 11:00, цей момент зазвичай супроводжується багатовіковою феєрією, коли трубачі грають фанфари та стріляють салютом у Гайд-парку та Лондонському Тауері.

Хвиля наступних проголошень пройде по всій Британії до неділі. Після проголошення прапори знову будуть приспущені на знак жалоби.

Наголошується, що 73-річний принц Чарльз автоматично став монархом після смерті королеви у четвер, але сьогоднішні процедури є конституційною формальністю визнання його суверенітету.

Зазвичай такі церемонії відбувалися протягом 24 годин після смерті суверена, але пізніше повідомлення про смерть королеви означало, що їх неможливо було вчасно організувати в п'ятницю.

Нагадаємо, напередодні ввечері король Британії виступив з першою промовою, а також провів першу аудієнцію, ухваливши прем'єр-міністра. Перед цим король Карл III прибув до Букінгемського палацу із замку в Балморалі, де днем раніше померла 96-річна королева Єлизавета II.